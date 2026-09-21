Menfirst apresenta solução rápida para cabelos brancos

O aparecimento dos cabelos brancos não leva todos os homens à mesma escolha. Enquanto parte prefere preservar o grisalho ou alterar sua tonalidade gradualmente, outros procuram uma mudança mais perceptível em pouco tempo. Essa diferença de comportamento tem ampliado as possibilidades de produtos voltados ao cuidado e à aparência dos fios masculinos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É nesse contexto que a Menfirst apresenta o 30 Day No Gray Shot, solução desenvolvida para homens que procuram escurecer os cabelos brancos em uma única aplicação, segundo informações divulgadas pela empresa. A proposta se diferencia da linha Gradual Men por buscar uma alteração mais intensa da tonalidade em um intervalo curto de tempo.

O formato adotado pelo produto combina shampoo e tonalizante, que são misturados no momento da utilização. Conforme as orientações da fabricante, a mistura é aplicada nos cabelos molhados, distribuída pelos fios por meio de massagem e permanece em ação por cinco a dez minutos.

A combinação em uma mesma rotina de aplicação é apresentada pela Menfirst como uma abordagem inovadora dentro de seu portfólio para cabelos brancos. Diferentemente dos produtos de efeito gradual da marca, nos quais a tonalidade evolui ao longo de diferentes lavagens, o 30 Day No Gray Shot foi desenvolvido para proporcionar uma mudança mais perceptível já no primeiro uso.

Segundo a empresa, o produto promove cobertura dos fios brancos em uma aplicação e permite variar a intensidade do escurecimento de acordo com o tempo de ação. Dessa forma, o período em que o produto permanece nos cabelos participa da definição do resultado pretendido pelo usuário.

A proposta representa uma abordagem diferente para um hábito historicamente associado à coloração convencional. Ao incorporar o processo à lavagem dos cabelos e estabelecer um período de aplicação de poucos minutos, o produto busca reduzir etapas para homens que desejam modificar a presença dos fios brancos sem recorrer a um processo prolongado.

Essa característica também diferencia o 30 Day No Gray Shot do recém-apresentado Gradual Men Plus. Enquanto o Plus mantém o conceito de escurecimento progressivo e permite acompanhar a evolução da tonalidade entre as aplicações, o Shot atende uma proposta distinta: concentrar o escurecimento em uma aplicação mais intensa.

A existência das duas abordagens permite observar diferentes formas de lidar com os cabelos brancos dentro do próprio mercado de grooming masculino. Um consumidor pode desejar reduzir progressivamente a presença do grisalho, enquanto outro pode procurar uma mudança mais rápida e perceptível. Nesse cenário, tempo de aplicação, intensidade e possibilidade de controlar a evolução da tonalidade passam a diferenciar as categorias de produto.

Segundo informações divulgadas pela Menfirst, o 30 Day No Gray Shot também foi desenvolvido para proporcionar uma aparência uniforme e natural após a aplicação. A fabricante apresenta ainda a intensidade ajustável conforme o tempo de ação como uma das características da solução.

A chegada do produto amplia o portfólio da empresa dedicado especificamente aos cabelos brancos. Em vez de estabelecer uma única forma de escurecimento, a Menfirst passa a trabalhar com alternativas que vão da manutenção controlada do grisalho ao escurecimento mais intenso em uma aplicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Menfirst atua no segmento de cuidados pessoais masculinos, com produtos destinados a cabelo, barba e grooming. Informações sobre funcionamento, modo de aplicação e características do 30 Day No Gray Shot estão disponíveis no site oficial da empresa.