Hospitais do Nordeste se destacam em segurança do paciente

Os hospitais Promater, em Natal (RN), e Monte Klinikum, em Fortaleza (CE), ambos da Rede Total Care, foram reconhecidos pela qualidade assistencial e pelo compromisso com a segurança do paciente. O Promater recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o Selo Segurança do Paciente, enquanto o Monte Klinikum conquistou a certificação pelo terceiro ano seguido.

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Concedido pela Epimed Solutions em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente, o selo reconhece instituições que demonstram compromisso com a cultura de segurança, a melhoria contínua da assistência e a adoção de boas práticas na gestão de incidentes e eventos adversos.

Entre os critérios avaliados estão indicadores relacionados à qualidade da gestão de incidentes, como o percentual de notificações corretamente classificadas, o tempo médio para identificação precoce das situações e a agilidade na conclusão das investigações. O processo deve ser registrado e monitorado na plataforma Epimed, em conformidade com a RDC nº 36/2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estabelece diretrizes para a segurança do paciente nos serviços de saúde.

Para Naiana Cunha, diretora executiva de Governança Clínica e Oftalmologia da Rede Total Care, o reconhecimento reflete uma cultura organizacional construída de forma consistente nas unidades.

“Receber esse reconhecimento demonstra a maturidade dos nossos processos, o engajamento das equipes e a capacidade de transformar informações em ações efetivas de melhoria. É muito importante também ampliarmos essa conquista para nossas operações de home care, resgate e oftalmologia, demonstrando que a cultura de segurança do paciente está presente em toda a Rede”, afirma.

Além dos dois hospitais do Nordeste, outras unidades da Rede Total Care também receberam o Selo Segurança do Paciente 2026. Na edição deste ano, a Rede se tornou a instituição de saúde com o maior número absoluto de hospitais certificados. O resultado reforça a presença da cultura de segurança como parte do modelo assistencial e da gestão das unidades.

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“Ter o maior número de hospitais certificados pelo Selo Segurança do Paciente mostra que estamos conseguindo levar esse compromisso com uma atuação baseada em indicadores, transparência e melhoria contínua”, destaca Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care.