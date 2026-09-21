Ponto de Cultura Modelando Tradições fortalece a cerâmica

Taubaté, interior de São Paulo, recebeu em 2008 a iniciativa do Ponto de Cultura Modelando Tradições, vinculada à Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi. O ponto de cultura tem como objetivo preservar saberes artesanais locais, ao mesmo tempo em que promove a formação de novos públicos e cria condições de mercado para produtores culturais.

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Desde sua fundação, o projeto organiza oficinas, ações formativas, exposições, projetos educativos e encontros voltados à cerâmica e a outros saberes tradicionais da região. Entre as atividades recorrentes, destaca-se o Festival de Cerâmica, que chegou à sua terceira edição, reunindo artesãos, pesquisadores e representantes da economia criativa para exibir e comercializar produtos.

A proposta do ponto de cultura baseia?se na ideia de que a preservação de tradições não implica isolamento. Segundo os coordenadores, reconhecer a história dos mestres e facilitar a circulação dos saberes contribui para a formação de novas gerações e para o diálogo com outros segmentos do artesanato. Essa abordagem orienta também programas de mentoria e formação profissional, que incluem organização de coleções, construção de portfólios e estratégias de comercialização.

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, responsável pelo ponto de cultura, possui mais de duas décadas de atuação em projetos de arte, patrimônio, memória e formação cultural. Seus trabalhos já foram apresentados em diferentes estados brasileiros e estabeleceram parcerias com instituições e pesquisadores nacionais e internacionais.

Ao tratar o artesanato como expressão de identidade, território e memória coletiva, o Ponto de Cultura Modelando Tradições coloca a economia criativa como elemento central da discussão. A iniciativa busca garantir que artesãos de cerâmica, figureiros, bordadeiras e demais trabalhadores culturais tenham acesso a recursos para produção, ensino, exposição e comercialização.

A estratégia inclui a profissionalização de artesãos por meio de cursos e mentorias, bem como a valorização da identidade cultural de cada produtor. O objetivo declarado é evitar que o artesanato seja percebido apenas como patrimônio do passado, reforçando que a continuidade das tradições depende de sua prática contemporânea e de sua inserção em cadeias produtivas atuais.

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Em síntese, o ponto de cultura atua como agente de transmissão de saberes, articulando preservação da memória urbana com a ampliação da participação de diferentes trabalhadores da cultura. As ações desenvolvidas visam fortalecer a cerâmica como componente do patrimônio cultural de Taubaté e gerar oportunidades econômicas dentro do setor criativo.