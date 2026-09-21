Critérios definem momento ideal para escolha do empréstimo

Em um cenário de juros elevados e orçamentos familiares cada vez mais apertados, decidir quando contratar uma dívida deixou de ser uma questão simples. Especialistas em finanças pessoais reforçam que a pergunta certa não é apenas 'preciso desse dinheiro?', mas sim 'esse crédito vai gerar um retorno maior do que o seu próprio custo?'. Essa lógica vale tanto para financiar um bem que se valoriza quanto para reorganizar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito.

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Outro ponto de atenção é o comprometimento de renda: a recomendação de mercado é que o total de parcelas não ultrapasse entre 20% e 30% da renda mensal líquida, preservando espaço no orçamento para emergências e para o custo de vida básico. Na prática, quem mais compromete o orçamento das famílias brasileiras não é o valor da dívida em si, mas sim a taxa de juros da modalidade escolhida.

É nesse ponto que a diferença entre linhas de crédito se torna decisiva. Modalidades sem garantia, como cartão de crédito e crédito pessoal comum, costumam praticar juros bem mais altos justamente porque representam maior risco ao credor. Já o crédito com garantia de imóvel, em que o bem entra como uma maior segurança na operação, tende a oferecer taxas significativamente menores e prazos mais longos, o que reduz o valor da parcela e o custo total da dívida ao longo do tempo.

Por isso, para quem já tem um imóvel, consultores financeiros recomendam considerar essa modalidade antes de recorrer a linhas mais caras, seja para quitar dívidas com juros altos, investir em um negócio ou reformar a própria casa. A CashMe, especializada em crédito com garantia de imóvel, possui processo 100% online, ágil e descomplicado.

Antes de contratar qualquer empréstimo, é importante comparar o Custo Efetivo Total (CET). O CET é o custo real da operação, porque reúne tarifas, seguros e encargos, e permite comparar propostas de diferentes instituições de forma mais precisa.

Sobre a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em crédito com garantia de imóvel (Home Equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.