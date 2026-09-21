Cacalutia assume mídia na geração de leads para indústrias

A agência Cacalutia adotou um modelo de geração de leads B2B em que assume o investimento em mídia para captar potenciais compradores. Voltado inicialmente a indústrias terceirizadas, operações de private label e fornecedores dessa cadeia, o Cacalutia Leads estabelece uma quantidade mínima de leads qualificados, sem exigir do contratante uma verba separada para anúncios no Google Ads e Meta Ads.

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Segundo a empresa, os contatos captados passam por uma etapa de qualificação antes de chegar à equipe comercial. Somente aqueles que atendem aos critérios definidos com cada cliente são contabilizados na garantia. No mercado de terceirização, a análise pode considerar categoria do produto, volume e lote mínimo, capacidade de investimento, prazo, estágio da marca e questões relacionadas a formulação, embalagem ou regulatório.

“Não queríamos simplesmente gerar contatos e deixar todo o risco da campanha com a indústria. Assumimos o investimento em mídia e só contabilizamos na garantia os leads que atendem aos critérios definidos com o cliente”, afirma Bruno Chaves, CEO da Cacalutia.

Os contatos aprovados são encaminhados ao vendedor com informações coletadas durante a qualificação, como produto pretendido, quantidade, prazo e estágio do projeto. Caso a quantidade mínima de leads qualificados não seja entregue em determinado ciclo, a Cacalutia informa que o saldo restante é transferido para o período seguinte.

A garantia está relacionada à entrega de leads qualificados e não ao fechamento de vendas. Negociação, proposta e fechamento continuam sob responsabilidade da equipe comercial da indústria. O andamento da operação pode ser acompanhado pelo Cacalutia One, plataforma que apresenta os contatos captados, leads qualificados e o progresso em relação ao mínimo contratado.

A especialização inicial da solução está concentrada em terceirização e private label, incluindo cosméticos e higiene, suplementos e nutracêuticos, produtos de saúde, alimentos e ingredientes. Entre os projetos apresentados pela agência está a Cosmefar, indústria de terceirização de cosméticos atendida em uma estratégia voltada à geração de conversas comerciais com potenciais clientes.

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Com o Cacalutia Leads, a Cacalutia reúne mídia paga, qualificação comercial e acompanhamento de dados em uma solução voltada à geração de oportunidades B2B. A empresa também atua com otimização de conversão, tecnologia e marketing estratégico.