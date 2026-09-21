XERF conquista celebridades que buscam a renovação da beleza

Antes de subir ao altar com Edu Guedes, no último final de semana, Ana Hickmann caprichou no visual. A apresentadora, de 45 anos, recorreu ao XERF, uma tecnologia de radiofrequência monopolar multifrequencial que atua em diferentes profundidades e tem como proposta trabalhar a sustentação e o contorno facial. O aparelho é representado pela Contourline no Brasil.

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“É supertranquilo, muito confortável de fazer. Tem uma hora que dá uma esquentadinha, mas controla depois com a ponteira para poder gelar e já passa na mesma hora. É muito tranquilo”, contou Ana sobre o procedimento, realizado pelo dermatologista Bones Gonçalves Junior.

Como funciona o XERF?

O XERF utiliza radiofrequência monopolar multifrequencial e combina duas frequências, de 6,78 MHz e 2 MHz, com diferentes possibilidades de profundidade de atuação. A proposta é trabalhar não apenas a superfície da pele, mas também estimular processos relacionados à remodelação do colágeno, à firmeza e à definição dos contornos faciais.

“Quando você vai fazer laser, você tem que ficar com a ponteira de jato gelado, que é desconfortável. Essa aqui não é desconfortável”, afirmou a apresentadora.

De origem coreana, o XERF utiliza duas faixas de radiofrequência, que permitem trabalhar diferentes profundidades dos tecidos. “O aquecimento controlado estimula a produção de colágeno e atua na firmeza e qualidade da pele, com uma proposta que combina tecnologia e preservação dos traços naturais”, afirma Bones.

Segundo o médico, no caso de Ana Hickmann, a escolha do tratamento considerou a busca por resultados naturais. “Aos 45 anos, ela atravessa uma fase em que a naturalidade continua sendo uma de suas principais marcas. Em vez de buscar uma transformação para o casamento, a proposta foi trabalhar qualidade, firmeza e estímulo de colágeno, mantendo as características que fazem parte de sua imagem”, diz.

Celebridades e influenciadores que aderiram ao tratamento

A tecnologia também tem sido utilizada por celebridades e influenciadores que buscam procedimentos voltados à firmeza e ao contorno da pele. Entre os nomes citados estão Kim Kardashian, Ruby Rose, Oprah Winfrey e Virginia Fonseca.

A apresentadora Mariana Kupfer, de 52 anos, também realizou o procedimento. Ela passou pela sessão na Clínica H?raios, em São Paulo, com o dermatologista Alberto Cordeiro.

“Estou na H?raios para fazer a nova tecnologia coreana, a XERF, que é uma frequência monopolar. Ela é a grande novidade das marcas”, contou Mariana durante a sessão.

Rafa Uccman, de 33 anos, também experimentou a tecnologia e afirmou que já acompanhava o procedimento antes de sua chegada ao Brasil.

“Fiquei extremamente apaixonada pelo XERF. É uma tecnologia que eu já estava de olho. Eu vi influenciadores e a Kim Kardashian usando na gringa, e estava muito atenta à chegada ao Brasil”, contou.

Durante a sessão, realizada na H?raios, Rafa relatou ter percebido uma retração imediata da pele na região dos olhos.

“Eu amei que é uma radiofrequência e é perfeito. Você sente instantaneamente a retração da pele. Tanto que a profissional fez no meu olho do lado direito para a gente ver, e já subiu assim, bizarro, se comparado ao lado esquerdo do rosto. Eu amei, achei que foi um resultado extremamente satisfatório”, afirmou.

A influenciadora também destacou a proposta do tratamento em relação à gordura facial.

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“E o principal para mim é que não consome gordura. A gente consegue aquele efeito de lifting instantâneo sem destruir uma camada de gordura. Porque gordura no nosso rosto é o que deixa tudo estabilizado. Enfim, amei muito”, completou.