Alocação eleva retorno de carteira em dólar em 2025

Em 2025, uma das estratégias desenvolvidas pela Corano Capital registrou retorno de 41,88% em dólar. A carteira era composta exclusivamente por ETFs, fundos negociados em bolsa que permitem exposição a índices, setores, títulos de renda fixa e commodities.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para efeito de comparação, a Corano Capital trouxe para a análise uma segunda carteira, pertencente a um investidor de outra geração da mesma família, que possuía os mesmos ativos, mas distribuídos em proporções diferentes. Em 2025, essa carteira registrou retorno de 18,5%. A diferença de 23,38 pontos percentuais esteve relacionada principalmente à distribuição dos investimentos em cada composição.

Alocação diferencia os resultados das carteiras

A estratégia que alcançou 41,88% de retorno mantinha 30% dos recursos em renda fixa, 60% em renda variável e 10% em commodities, como ouro e prata. As exposições foram construídas por meio de ETFs. A comparação mostra que a seleção dos ativos representa uma das etapas da gestão. O percentual destinado a cada posição também interfere no risco assumido e na contribuição daquele investimento para o desempenho do conjunto.

Uma tendência de forte valorização pode ter impacto limitado quando representa uma parcela pequena do patrimônio. No sentido contrário, uma posição excessivamente concentrada pode ampliar as perdas quando o cenário esperado não se concretiza. A alocação considera fatores como objetivos financeiros, prazo, necessidade de liquidez, tolerância ao risco e comportamento esperado dos ativos em diferentes condições de mercado.

Carteira reuniu exposições a diferentes setores

A estratégia desenvolvida pela Corano Capital incluiu exposições a computação quântica, empresas relacionadas ao setor de defesa, mineradoras de criptomoedas, ouro e prata. Cada posição recebeu uma participação específica dentro da carteira.

Embora os ativos estivessem presentes nas duas composições analisadas, os diferentes pesos modificaram a contribuição de cada investimento para o resultado final. A comparação não permite concluir que a mesma distribuição repetirá o desempenho em outros anos. Os resultados variam conforme o comportamento dos mercados, e a rentabilidade passada não representa garantia de retorno futuro.

Gestão acompanha a carteira e ajusta posições quando necessário

Ao longo de 2025, a estratégia passou por ajustes conforme as condições de mercado e a evolução das teses de investimento. Segundo a Corano Capital, cada posição é acompanhada para avaliar se os fundamentos que justificaram sua inclusão permanecem válidos e se seu peso continua adequado dentro da carteira.

Esse acompanhamento pode resultar na manutenção, redução, aumento ou substituição de uma posição. A decisão considera o cenário, os objetivos da estratégia e as oportunidades identificadas ao longo do período. Movimentações também podem gerar custos, como spreads, tributos e taxas operacionais, que precisam ser considerados nas decisões de gestão.

Resultado evidencia o impacto dos pesos

A diferença entre as duas carteiras chegou a 23,38 pontos percentuais. Em uma aplicação hipotética de US$ 1 milhão, a distância entre os resultados corresponderia a US$ 233.800 no período, antes de eventuais custos, impostos e taxas.

O cálculo serve apenas para dimensionar a diferença percentual e não representa o resultado necessariamente recebido por um cliente. O valor líquido depende das condições de cada carteira e das despesas aplicáveis. O desempenho de 41,88% também deve ser analisado dentro do contexto específico de 2025. Um único período não permite avaliar isoladamente a consistência de uma estratégia ou sua adequação a diferentes perfis de risco.

Bons ativos podem produzir resultados diferentes

Uma carteira pode reunir bons ativos e ainda apresentar desempenho inferior ao de outra composição, porque o resultado também depende da interação entre os investimentos e do percentual destinado a cada posição. Renda fixa, ETFs de ações, metais preciosos e exposições setoriais apresentam riscos e comportamentos distintos. A definição conjunta de objetivos e pesos ajuda a organizar essas exposições dentro de uma estratégia.

No caso analisado, as duas carteiras possuíam os mesmos ativos no mesmo período. A principal diferença estava na distribuição dos recursos, que resultou em retornos de 41,88% e 18,5%.

Estratégia orienta a organização do patrimônio

Patrimônios construídos ao longo de décadas podem reunir posições contratadas em momentos diferentes e com objetivos diversos. A quantidade de investimentos, por si só, não significa que exista uma estratégia integrada.

A análise da carteira permite identificar a função de cada ativo, os riscos assumidos, o grau de concentração e as condições que poderiam justificar mudanças. Os resultados apresentados em 2025 mostram como diferentes decisões de alocação podem produzir desempenhos significativamente distintos mesmo quando os ativos são semelhantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É esse trabalho de estruturação, acompanhamento e gestão que a Corano Capital desenvolve para investidores que buscam organizar o patrimônio de acordo com seus objetivos, horizonte e perfil de risco. Para conhecer a abordagem da gestora e entender como ela pode ser aplicada ao seu patrimônio, basta entrar em contato com a equipe da Corano Capital.