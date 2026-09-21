Propelo leva cuidado profissional para banho de pets em casa

A Propelo Pet, empresa brasileira especializada em produtos de higiene e cuidados com a pelagem de animais, lançou a linha Home, destinada a tutores que realizam o banho de cães e gatos em ambiente doméstico. O primeiro produto da nova linha é o Shampoo e Condicionador 3 em 1, apresentado em embalagem de 500 ml.

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A formulação reúne Óleo de Abacate, Extrato de Algodão e D-Pantenol (Pró-Vitamina B5), ativos já utilizados nas linhas profissionais da marca. Segundo a fabricante, a combinação desses componentes permite limpeza, condicionamento, hidratação, desembaraço e brilho em uma única aplicação, reduzindo a necessidade de produtos separados durante o banho. Informações sobre a composição e as características do produto estão disponíveis no hotsite da linha Home.

O lançamento ocorre em um mercado que, segundo projeções da Abinpet e do Instituto Pet Brasil apresentadas à Câmara Setorial de Animais de Estimação do Ministério da Agricultura e Pecuária, deve alcançar faturamento próximo a R$ 77 bilhões em 2025. O segmento de pet care, que inclui produtos de higiene e beleza animal, integra esse volume ao lado de alimentos, serviços veterinários e outros bens para animais de estimação.

A estratégia da Propelo consiste em transferir ativos e o conhecimento desenvolvido para o segmento profissional para uma formulação adaptada ao uso doméstico. Enquanto os profissionais de banho e tosa operam com protocolos, equipamentos e rotinas específicas, a linha Home foi estruturada para simplificar o processo, permitindo que o tutor utilize um único produto durante o banho.

A empresa informa que o produto é vegano, não testado em animais e não contém adição de sal. As instruções disponíveis no hotsite oficial recomendam aplicação sobre a pelagem molhada, massagem para distribuição do produto, alguns minutos de ação e enxágue completo.

“Nossa atuação sempre esteve muito próxima dos profissionais de banho e tosa. A linha Home surgiu para levar parte dessa experiência ao tutor, mantendo ativos que já utilizamos nesse universo profissional, mas em uma aplicação mais simples para a rotina de casa”, afirma Bruno Chaves, diretor de marketing da Propelo Pet.

A entrada da Propelo no segmento doméstico cria uma nova frente de atuação para a empresa, paralela aos produtos destinados ao mercado profissional. A proposta é atender também situações em que o próprio tutor realiza o banho do animal em casa. Informações sobre composição, características e orientações de uso do Shampoo 3 em 1 da linha Home estão disponíveis no site do produto.

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A Propelo Pet desenvolve produtos de higiene e cuidados com a pelagem voltados ao mercado pet e também produz conteúdos relacionados a diferentes tipos de pelagem e rotinas de banho e tosa em seus canais digitais.