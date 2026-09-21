Rede D'Or lidera ranking global de hospitais sustentáveis

A primeira edição do ranking World's Greenest Hospitals 2026, criado pela revista norte-americana Newsweek, em parceria com a empresa especializada em análise de dados Statista, apontou 29 hospitais da Rede D’Or como os mais sustentáveis do mundo. Ao todo, foram listados 250 principais hospitais de 36 países. Reunidas, as unidades da Rede D’Or representam quase 12% do total do ranking global. Com esse desempenho, a Rede D’Or conquistou a posição de "grupo hospitalar mais sustentável do mundo" — um reconhecimento inédito e exclusivo, concedido pela publicação.

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Observando apenas os hospitais brasileiros na lista, a performance da Rede D’Or evidencia como a empresa vem protagonizando a adoção de iniciativas sustentáveis e impactando positivamente todo o setor de saúde. Das unidades do Brasil selecionadas pela Newsweek, 80% são da Rede D'Or. Os dados são referentes ao período entre 19 de junho de 2025 e 18 de junho de 2026. Hospitais de todo o mundo puderam ser incluídos, desde que apresentassem atividades, relatórios ou programas relacionados à sustentabilidade, de acordo com a avaliação da metodologia da pesquisa. Foram avaliadas mais de 4 mil unidades hospitalares.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho consistente de cada um dos hospitais e do comprometimento da Rede D’Or com a qualidade assistencial e a preservação do meio ambiente. Práticas sustentáveis fazem parte da construção de um sistema de excelência, tanto para pacientes e colaboradores quanto para a sociedade como um todo”, afirma Franco Carrion, diretor de Sustentabilidade e Relações com Investidores da Rede D’Or.

Para a avaliação, foram considerados seis critérios:



Desempenho em sustentabilidade (40%) – principal critério. Avaliou indicadores como consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa, uso de água, gestão de resíduos, controle da poluição, uso de produtos químicos, compras sustentáveis e governança ambiental.

Recomendação de especialistas (30%) – pesquisa internacional com especialistas em sustentabilidade na saúde, executivos hospitalares e gestores de infraestrutura, que indicaram hospitais considerados referência na área.

Certificações e acreditações (14%) – considerou certificações ambientais reconhecidas internacionalmente.

Prêmios e reconhecimentos (10%) – avaliou premiações concedidas por organizações independentes em reconhecimento às práticas sustentáveis.

Compromissos públicos (4%) – analisou metas e compromissos ambientais divulgados pelos hospitais.

Transparência na divulgação (2%) – verificou o quanto as instituições tornam públicas suas informações sobre sustentabilidade.

A Rede D’Or materializou essa responsabilidade ambiental em diversas frentes. São exemplos desse compromisso:

Energia limpa: Maior contrato de energia solar da saúde no Brasil, em parceria com a CGN, no Complexo de Lagoinha (CE).



Menos poluição: Redução de mais de 50% nas emissões de gases de efeito estufa desde 2020, com um movimento pioneiro para a eliminação do uso do óxido nitroso, gás anestésico poluente.



Metas públicas: Compromisso de zerar emissões líquidas de carbono até 2050, na iniciativa 'Race to Zero' da ONU.

Água preservada: Economia equivalente a 104 piscinas olímpicas de água por ano, com tecnologia para hospitais mais eficientes no uso do recurso.

A pesquisa completa pode ser acessada em: https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-hospitals-2026

Reconhecimentos



Em março deste ano, a Rede D’Or recebeu o selo inédito de “Grupo Hospitalar Mais Premiado do Mundo”, criado especialmente para valorizar o desempenho excepcional de suas unidades no ranking World’s Best Hospitals 2026, da revista Newsweek. O reconhecimento foi impulsionado pela forte presença da rede na lista: ao todo, 30 hospitais foram listados entre os melhores do planeta, o que representa cerca de 40% das unidades brasileiras selecionadas.

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No cenário internacional, a revista Newsweek também reconheceu a companhia no ranking ”World’s Most Trustworthy Companies”, nas edições 2025 e 2026. Nele, a Rede D’Or foi apontada como a empresa de saúde mais confiável do Brasil, liderando entre as marcas na categoria Health Care & Life Sciences.