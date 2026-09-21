Lepas Expande Presença Global Com Progresso Em Múltiplos Mercados

WUHU, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 é o "Ano da Entrega" do LEPAS. Após o seu lançamento europeu durante a Semana de Design de Milão em abril deste ano, o LEPAS L8 está disponível para pré-encomenda no Reino Unido, Itália, Espanha e outros mercados europeus, enquanto as entregas do LEPAS L6 e do LEPAS L4 estão em andamento no Sudeste Asiático.

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Reconhecimento Crescente em Vários Mercados

O LEPAS está ganhando reconhecimento nos mercados. Na Indonésia, o LEPAS E4 EV (L4 EV) foi eleito o “SUV Elétrico Inspirador de Alta Autonomia de 2026” no Indonesia Automotive Awards 2026. No Reino Unido, os criadores de conteúdo automotivo elogiaram o LEPAS L8 PHEV por seu design, qualidade da cabine e praticidade.

Durante o Salão do Automóvel de Turim, na Itália, o LEPAS L6 recebeu o "Prêmio de Melhor Design de Interior" na categoria City Car. O júri disse: "O LEPAS L6 se destaca por sua cabine espaçosa, refinada e cuidadosamente projetada. Espaço generoso para passageiros, materiais premium e soluções flexíveis de armazenamento criam um ambiente confortável e altamente prático. As tecnologias avançadas são integradas naturalmente em todo o interior, contribuindo para uma experiência geral coesa e bem equilibrada." Na Espanha, a mídia descreveu o LEPAS como mais do que um meio de transporte, unindo conforto e estilo de vida.

No Chile, a mídia automotiva avaliou o LEPAS em cinco dimensões — inteligência contextualizada, interação tecnológica simplificada, experiência de cabine, valor premium e confiança pós-venda — com uma abordagem de produto adequada às necessidades locais. No Brasil, a mídia também mostrou interesse no seu lançamento e nas próximas atividades.

O LEPAS L8 PHEV e o LEPAS L6 EV foram selecionados para o Carro Mundial do Ano de 2027.

Avanço da Implantação no Mercado e da Experiência do Cliente em Todo o Mundo

O LEPAS L8 PHEV está programado para ser lançado nos mercados europeus de setembro a outubro. Com a chegada dos veículos e a formação de redes de vendas e serviços foram assinados acordos de revendedores na Itália, Espanha, Romênia e outros países.

Centros de experiência de marca também estão sendo inaugurados em todo o mundo.

A expansão global da LEPAS é apoiada pelas capacidades globais da Chery Auto. Até agosto de 2026, o Grupo Chery já havia exportado mais de 7 milhões de veículos, passando a ser a primeira montadora chinesa a atingir esse marco. Durante o mês, o Chery Group também liderou o gráfico mensal de marcas de carros novos do Reino Unido, à frente da Volkswagen, Ford, BMW e outras montadoras, tornando-se a primeira marca de automóveis chinesa a alcançar a liderança mensal de mercado no Reino Unido. Os pontos fortes do Grupo Chery em P&D, fabricação, cadeia de suprimentos e serviço apoiam a entrega global e a experiência do cliente da LEPAS.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Pessoa de Contato: Vincy wang

E-mail: wangxi23@mychery.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9830291)