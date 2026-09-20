Guia MICHELIN Divulga Nomes Selecionados para a Chave MICHELIN de 2026 do Oriente Médio, África e Índia

189 hotéis na Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Omã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Marrocos, Egito, África do Sul e Índia recebem a distinção Chave MICHELIN

9 hotéis receberam três Chaves MICHELIN

2 propriedades receberam Quatro Prêmios Especiais do Guia MICHELIN



DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Guia MICHELIN divulgou os nomes selecionados da Chave MICHELIN de 2026, reconhecendo 2.832 hotéis em todo o mundo por suas estadias excepcionais. Após meses de inspeções anônimas, quase 470 novos hotéis foram selecionados em 79 destinos, refletindo um cenário de hospitalidade moldado por estadias cada vez mais imersivas, personalizadas e experienciais.

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Em todo o Oriente Médio, África e Índia, 189 hotéis em 11 destinos foram premiados com a Chave MICHELIN, em um cenário de hospitalidade cada vez mais diversificado, com hotéis urbanos emblemáticos e palácios históricos, refúgios no deserto, lodges de safári, resorts contemporâneos e hotéis intimistas moldadas pelo ambiente ao seu redor.

Dos 189 hotéis selecionados, 130 receberam Uma Chave MICHELIN, 50 recebem Duas Chaves MICHELIN e nove receberam a mais alta distinção de Três Chaves MICHELIN.

Mais do que uma medida de luxo, a seleção de 2026 reflete as diferentes maneiras pelas quais um hotel pode criar uma estadia excepcional: arquitetura e design, personalidade marcante, serviço cuidadosamente pensado, forte conexão com seu ambiente ou experiência que ofereça aos viajantes um motivo para descobrir um destino.

Das Paisagens do Deserto aos Palácios Históricos: Uma Paisagem de Hospitalidade Moldada pelo Lugar

A seleção de 2026 reflete uma evolução mais ampla do setor de hospitalidade, com design diferenciado, experiências imersivas e um senso de lugar mais marcante que molda cada vez mais a maneira como os viajantes vivenciam um destino.

Essa diversidade é particularmente visível em toda a região.

Na Arábia Saudita, 17 hotéisreceberam Chaves MICHELIN, incluindo o Desert Rock Resort, que recebeu Três Chaves MICHELIN e o Prêmio de Arquitetura e Design do Guia MICHELIN. Situada nas Montanhas Hijaz, a propriedade é reconhecida pela sua impressionante integração com a paisagem local.

Os Emirados Árabes Unidos receberam 25 Chaves MICHELIN, incluindo uma distinção de Três Chaves MICHELIN para o Atlantis The Royal, Dubai, com 11 hotéis deCatar recebendo chaves. A seleção mais ampla do Golfo também inclui três hotéis que receberam chaves em Bahrein, três em Omã e dois no Kuwait, além de cinco hotéis na Jordânia.

Em Marrocos, 31 hotéis receberam Chaves MICHELIN, incluindo o Kasbah Tamadot e o La Mamounia que receberam Três Chaves MICHELIN, refletindo a combinação singular de arquitetura, patrimônio, paisagens e hospitalidade contemporânea do país. 13 hotéis ano Egito receberam Chaves MICHELIN na região, com Duas propriedades recebendo Chaves MICHELIN, expandindo ainda mais o reconhecimento da diversificada oferta de hospitalidade da região.

Mais ao sul, na África do Sul, 32 hotéis receberam Chaves MICHELIN, com Três propriedades recebendo Chaves MICHELIN. A Londolozi Game Reserve também recebeu o Prêmio Porta de Entrada Local do Guia MICHELIN, por sua conexão singular com o entorno e sua abordagem de hospitalidade.

A Índia conta com o maior número de hotéis que receberam Chaves MICHELIN entre os 11 destinos desta seleção regional, com 47 propriedades reconhecidas. Duas propriedades históricas, o Taj Falaknuma Palace em Hyderabad e o Taj Lake Palace em Udaipur, receberam Três Chaves MICHELIN, conferindo a distinção a dois dos hotéis em palácios mais emblemáticos da Índia.

Em conjunto, essa seleção demonstra a diversidade da hospitalidade reconhecida pelo Guia MICHELIN, onde uma estadia excepcional pode assumir diversas formas e a individualidade, o caráter e uma relação significativa com o local são fundamentais para a experiência.

Nove Hotéis Receberam a Maior Distinção do Guia MICHELIN

Entre os 189 hotéis reconhecidos nos 11 destinos, nove receberam três Chaves MICHELIN, a mais alta distinção hoteleira do Guia MICHELIN.

A seleção das Três Chaves MICHELIN de 2026 inclui:

Desert Rock Resort , Arábia Saudita

, Arábia Saudita Atlantis The Royal, Dubai , Emirados Árabes Unidos

, Emirados Árabes Unidos Kasbah Tamadot , Marrocos

, Marrocos La Mamounia , Marrocos

, Marrocos Royal Malewane , África do Sul

, África do Sul Delaire Graff Estate , África do Sul

, África do Sul Londolozi Game Reserve , África do Sul

, África do Sul Taj Falaknuma Palace , Índia

, Índia Taj Lake Palace, Índia



Essas propriedades representam interpretações distintamente diferentes de uma estadia extraordinária, abrangendo paisagens desérticas, experiências de safári, palácios históricos, resorts de destino e referências de hospitalidade urbana.

Uma Seleção Global Refletindo um Cenário de Hospitalidade em Transformação

A seleção regional faz parte da segunda seleção global de hotéis Chave MICHELIN do Guia MICHELIN, que agora conta 2.832 hotéis Chaves em todo o mundo, com 2.020 hotéiscom Uma Chave, 657 com Duas Chaves e 155 com Três Chaves.

Na seleção global, quase 470 hotéis receberam a distinção Chave MICHELIN, que agora abrange 79 destinos. A seleção de 2026 também introduziu esta distinção pela primeira vez em 10 destinos, expandindo ainda mais a presença do Guia MICHELIN em todo o mundo da hospitalidade.

Para Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do Guia MICHELIN, a expansão contínua da seleção de hotéis indica a rápida evolução do setor de hospitalidade:

“Esta segunda seleção global das Chaves MICHELIN reflete o extraordinário dinamismo que tem impulsionado o setor de hospitalidade mais uma vez este ano. Os 470 hotéis recém selecionados são um exemplo do aumento contínuo do nível da oferta, impulsionado por projetos ainda mais criativos e ambiciosos. Em todo o mundo, os hoteleiros estão reinventando a experiência de hospedagem com conceitos mais imersivos, personalizados e experimentais.

Essa capacidade de inovação pode ser observada tanto nos destinos imperdíveis quanto nos mercados turísticos emergentes. Normalmente impulsionada pelos hoteleiros independentes e visionários, essa evolução de conceitos agora está inspirando o setor como um todo. Ela também é apoiada por investimentos de grandes grupos internacionais que estão ajudando a acelerar essa transformação. A seleção de 2026 celebra a diversidade, a vitalidade e a excelência de um setor em constante evolução, que continua a expandir os limites da experiência de hospitalidade e a convidar os viajantes a descobrir novos destinos."

Duas Propriedades Regionais Entre os Quatro Prêmios Especiais do Guia MICHELIN

A seleção do Guia MICHELIN de 2026 também inclui quatro Prêmios Especiais que reconheceram hotéis cujas abordagens distintas se destacaram aos olhos dos inspetores do Guia MICHELIN.

Dois dos quatro prêmios são do Oriente Médio e da África.

O Prêmio de Arquitetura e Design do Guia MICHELIN foi concedido ao Desert Rock Resort em Umluj, Arábia Saudita, que foi reconhecido por sua integração marcante com a paisagem das Montanhas Hijaz.

O Prêmio Porta de Entrada Local do Guia MICHELIN foi concedido ao Londolozi Game Reserve em Kruger, África do Sul, uma propriedade de safári pioneira com uma conexão de longa data com a paisagem e a cultura da região.

A seleção global também inclui o Prêmio de Bem-Estar do Guia MICHELIN, concedido ao Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway na Alemanha, e o Prêmio de Abertura do Ano do Guia MICHELIN, concedido ao Airelles Palladio Venice na Itália.

Seleção Anônima e Independente pelos Inspetores do Guia MICHELIN

A Chave MICHELIN é a distinção de hotel concedida pelo Guia MICHELIN, equivalente à Estrela MICHELIN para restaurantes. Ela revela os hotéis mais destacados dentro da seleção de hotéis do Guia MICHELIN.

Os inspetores do Guia MICHELIN visitam os hotéis de forma anônima e independente, avaliando cada propriedade com cinco critérios universais:

Excelência em arquitetura e design de interior

Qualidade e consistência do serviço

Personalidade e caráter geral

Valor pelo preço

Contribuição significativa para o bairro ou ambiente



Uma Chave MICHELIN: Uma estadia muito especial.

Duas Chaves MICHELIN: Uma estadia excepcional.

Três Chaves MICHELIN: Uma estadia extraordinária.

A seleção completa da Chave MICHELIN de 2026 está disponível nas plataformas digitais do Guia MICHELIN, onde os viajantes podem explorar os hotéis, descobrir suas Chaves MICHELIN e se inspirar para a sua próxima estadia.

Visão Geral da Seleção de Chaves MICHELIN de 2026

189 hotéis receberam a Chave MICHELIN em 11 destinos no Oriente Médio, África e Índia

hotéis receberam a Chave MICHELIN em 11 destinos no Oriente Médio, África e Índia 130 Uma Chave MICHELIN

Uma Chave MICHELIN 50 Duas Chaves MICHELIN

Duas Chaves MICHELIN 9 Três Chaves MICHELIN

Três Chaves MICHELIN 2.832 hotéis receberam Chaves MICHELIN em todo o mundo

hotéis receberam Chaves MICHELIN em todo o mundo 2.020 hotéis receberam Uma Chave MICHELIN em todo o mundo

hotéis receberam Uma Chave MICHELIN em todo o mundo 657 hotéis receberam Duas Chaves MICHELIN em todo o mundo

hotéis receberam Duas Chaves MICHELIN em todo o mundo 155 hotéis receberam Três Chaves MICHELIN em todo o mundo

Sobre a Seleção de Hotéis do Guia MICHELIN

A seleção de hotéis do Guia MICHELIN é baseada no trabalho dos seus inspetores que viajam de forma anônima e independente para identificar hotéis que oferecem experiências excepcionais. A seleção abrange uma ampla gama de propriedades, desde marcos históricos e grandes hotéis até hotéis-butique independentes, refúgios isolados e novos locais inovadores.

A Chave MICHELIN é a distinção de hotel concedida pelo Guia MICHELIN, equivalente à Estrela MICHELIN para restaurantes. Introduzida em 2024 em 15 destinos na América do Norte, Europa e Ásia, a Chave MICHELIN passou a ser uma distinção global.

Os hotéis recebem Uma, Duas ou Três Chaves MICHELIN, de acordo com o nível de experiência que oferecem:

. Uma Chave MICHELIN: Uma estadia muito especial.

. Duas Chaves MICHELIN: Uma estadia excepcional.

. Três Chaves MICHELIN: Uma estadia extraordinária.

Sobre a Michelin:

Michelin está construindo uma fabricante líder mundial de compostos e experiências que mudam a vida. Pioneira em materiais de engenharia há mais de 130 anos, a Michelin está singularmente posicionada para fazer contribuições decisivas para o progresso humano e para um mundo mais sustentável. Com base no seu profundo know-how em compósitos poliméricos, a Michelin está constantemente inovando na fabricação de pneus e componentes de alta qualidade para aplicações críticas em campos exigentes como mobilidade, construção, aeronáutica, energia de baixo carbono e saúde. O cuidado colocado nos seus produtos e o profundo conhecimento do cliente inspiram a Michelin a oferecer as melhores experiências. Isso abrange desde o fornecimento de soluções conectadas baseadas em dados e IA para frotas profissionais até a recomendação de excelentes restaurantes e hotéis com curadoria do Guia MICHELIN. Com sede em Clermont-Ferrand, França, a Michelin está presente em 175 países e emprega 122.600 pessoas. (www.michelin.com).

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4685ff25-ec56-41e3-bf8c-b37729ef6178

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001273622)