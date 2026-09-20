CGTN? Enquete da CGTN | Por Que a Solução da SCO para Governança Global Chama Tanta Atenção?

PEQUIM, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A governança global entrou mais uma vez no "momento da CSO". Realizada na ocasião da Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) de 2026, uma pesquisa de opinião pública da CGTN em colaboração com a Universidade Renmin da China por meio do Instituto de Comunicação Internacional na Nova Era, com 13.707 entrevistados em 48 países em todo o mundo, revelou que 74,6% dos entrevistados acreditam que a SCO oferece um caminho pragmático para a cooperação entre países com diferentes sistemas e serve como uma força importante para o avanço de um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

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Este ano marca o 25º aniversário da fundação da SCO. Nos últimos 25 anos, o volume de comércio entre a China e outros estados membros da SCO aumentou de US$ 12,1 bilhões em 2001 para US$ 523,5 bilhões em 2025. Projetos como a Ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão, o Banco de Desenvolvimento da SCO e o Gasoduto China-Ásia Central continuam avançando. A pesquisa indica que os entrevistados globais têm opiniões positivas sobre os resultados pragmáticos da cooperação da SCO em vários setores ao longo dos 25 anos da sua história. Eles mencionam que a influência internacional da organização aumentou acentuadamente em três áreas prioritárias: facilitação do comércio, investimento e cooperação financeira, bem como intercâmbios culturais e turismo. Entre os entrevistados dos estados membros da SCO e parceiros de diálogo, 75,4% afirmam que o "Espírito de Xangai" fornece uma estrutura de cooperação com base na confiança e no benefício mútuo, igualdade, consulta, respeito por diversas civilizações e busca do desenvolvimento comum. Enquanto isso, 71,7% dos entrevistados acreditam que a SCO amplificou a voz dos países do Sul Global e avançou no desenvolvimento de um sistema de governança global mais justo e razoável.

Como membro fundador da SCO, a China tem vinculado consistentemente seu próprio desenvolvimento ao da SCO e à aspiração dos povos de todos os estados membros por uma vida melhor. Até o momento, o investimento da China em outros estados membros continua se expandindo. Em 2025, o investimento direto da China em todas as indústrias foi de US$ 3,3 bilhões, abrangendo petróleo e gás, recursos minerais, infraestrutura, novas energias, automóveis, produtos químicos e outros setores. A China também investiu na construção de mais de 30 zonas de cooperação econômica e comercial, ajudando os países beneficiários a aumentar a capacidade industrial e impulsionando o crescimento econômico e o emprego locais. Os entrevistados da pesquisa elogiaram a filosofia e as contribuições da China para a criação de uma comunidade da SCO com um futuro compartilhado, e reconheceram amplamente as contribuições mais notáveis da China em três dimensões: promoção da cooperação econômica regional, promoção da cooperação em segurança entre os Estados membros, e fornecimento de assistência ao desenvolvimento e apoio financeiro. Além disso, 76,2% dos entrevistados afirmam que a Iniciativa do Cinturão e Estrada da China promoveu um novo cenário de desenvolvimento global interconectado e integrado; 73,5% observam que a Iniciativa de Governança Global aponta o caminho para os países do Sul Global participarem da reforma do sistema de governança global.

A SCO tornou-se uma organização de cooperação regional abrangente, com a maior cobertura territorial e a maior população do mundo, e um enorme potencial de desenvolvimento. Como a força da transformação do sistema de governança global, a SCO tem um papel cada vez mais essencial para a prática do verdadeiro multilateralismo e defesa de uma multipolaridade mundial justa e ordenada, bem como de uma globalização econômica inclusiva para todos, atraindo ampla atenção internacional. De acordo com a pesquisa, 89,6% dos entrevistados pedem que todos os países participem de assuntos globais em pé de igualdade e moldem conjuntamente as regras e a ordem internacional. Eles esperam que a SCO exerça maior influência em três campos principais: infraestrutura e energia, cooperação regional em segurança, e mudanças de meio ambiente e climáticas.

Abrangendo os principais países desenvolvidos e as nações do Sul Global, esta pesquisa teve como alvo pessoas comuns com 18 anos ou mais, com amostras alinhadas com as distribuições nacionais por idade e gênero baseadas no censo dos respectivos países.

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Contato: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9830114)