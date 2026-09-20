LEPAS Sedia Primeira Edição da Global Elegant Lifestyle Week em Outubro

WUHU, China, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LEPAS, a marca Premium Nev da Chery Auto, irá sediar a primeira edição da LEPAS Global Elegant Lifestyle Week durante a 2026 Chery International User Summit em outubro. O evento, que contará com a presença de usuários globais, parceiros e convidados de todos os setores, irá explorar novas possibilidades de mobilidade e vida cotidiana na nova era energética, para levar a elegância do carro para a forma como as pessoas se conectam com a mobilidade e o estilo de vida.

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Antes do evento, a LEPAS marcou presença em diversos cenários culturais e de estilo de vida ao redor do mundo este ano — de cinemas históricos na Europa e eventos de hipismo no Sudeste Asiático a encontros de moda na África do Sul e espaços de arte em Londres. Esses eventos permitem que a LEPAS explore como a "mobilidade elegante" pode se conectar a diferentes culturas e estilos de vida.

Uma Visão de Elegância, Expressa em Culturas

Nesses ambientes, a LEPAS vai além do seu papel de meio de transporte e passa a fazer parte das experiências estéticas e culturais locais: em um evento equestre da Malásia, compartilhando o campo com jovens pilotos; no Festival Internacional de Cinema da Transilvânia, celebrando a originalidade com a comunidade criativa; no Festival Internacional de Cinema de Veneza, juntando-se a cineastas de todo o mundo; e no Festival de Design de Londres, explorando o significado da elegância com designers. Cada um deles oferece uma expressão distinta de um estilo de vida elegante moldado pelo seu contexto cultural.

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Isto reflete a abordagem da elegância da LEPAS como um valor que pode ser percebido e vivenciado. Com seus três pilares fundamentais — Estética do Leopardo, Tecnologia Elegante e Espaço Refinado — a LEPAS tem uma expressão consistente em diferentes culturas: o design estimula a autoexpressão, a tecnologia proporciona uma experiência harmoniosa e o espaço acolhe o cotidiano. Ao levar esses valores para situações da vida real a LEPAS torna tangível sua abordagem à elegância para clientes de todo o mundo.

Em Nome da Elegância, em Todos os Mercados do Mundo

Para a LEPAS, a globalização significa manter valores de marca consistentes, entender as culturas locais, responder às necessidades dos usuários e desenvolver confiança por meio de um envolvimento sustentado.

Na África do Sul, a LEPAS se conectou com as comunidades antes dos seus produtos entrarem no mercado. Com sua participação em eventos esportivos, desfiles de moda, encontros culturais e iniciativas comunitárias, a marca tornou sua ideia de elegância mais tangível enquanto estabelecia sua presença e conexão locais.

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Do engajamento cultural ao desenvolvimento de mercado, a LEPAS promove a elegância com experiências de estilo de vida, ingressa em mercados com lançamentos de marcas e produtos, e apoia a mobilidade elegante por meio de serviços. Juntos, esses esforços tornam o estilo de vida elegante relevante em diversos mercados.

De eventos individuais ao engajamento em toda a cidade, e do carro ao cotidiano, a LEPAS está evoluindo gradualmente de uma marca automotiva para uma marca de estilo de vida. Além de como as pessoas se desloca, ela aborda como a mobilidade pode se tornar parte da vida cotidiana, com a tecnologia trabalhando em segundo plano e a elegância no centro das atenções.

Em outubro, a LEPAS Global Elegant Lifestyle Week reunirá essas abordagens, conectando ainda mais usuários globais, parceiros e convidados de todos os setores por meio da mobilidade e do estilo de vida.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy wang

E-mail: wangxi23@mychery.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9830116)