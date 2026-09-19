Dando Seguimento ao Seu Progresso Global, a LEPAS Irá Realizar a Primeira Edição da Global Elegant Lifestyle Week

WUHU, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LEPAS irá realizar a primeira edição da LEPAS Global Elegant Lifestyle Week em outubro. A partir da sua estreia como uma nova marca independente em 2025, a LEPAS iniciou o lançamento global dos seus produtos e a expansão da presença da sua marca, conquistando destaque no cenário mundial.

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Em 2026, ao lançar a marca e entregar seus veículos em todo o mundo, a LEPAS recebeu seus primeiros clientes, levando o conceito “Drive Your Elegance” para o dia a dia deles.

Desde seus primeiros contatos com a mídia global até seus primeiros clientes, a LEPAS vem estabelecendo conexões mais profundas em todo o mundo. Com a marca deixando de ser apenas vista e passando a ser vivenciada pelos clientes, a LEPAS cria oportunidades contínuas de diálogo e cocriação, ouvindo e respondendo às diversas necessidades do mercado. Em outubro, a LEPAS irá realizar a primeira edição da LEPAS Global Elegant Lifestyle Week sob o tema “Together in Elegance”. Usuários em todo o mundo irão participar de experiências de cocriação e tecnologia da marca, trocar ideias e explorar os muitos significados da "elegância".

Para a LEPAS, os primeiros clientes estão levando a relação marca-cliente além de uma única compra e em direção a uma experiência contínua — da comunicação unidirecional à participação ativa. As preferências estéticas, as experiências de condução e conforto, e o feedback dos veículos em todas as culturas fornecem informações sobre a adaptação local e orientam o aprimoramento contínuo do portfólio de produtos e da qualidade do serviço da LEPAS. Ao ouvir e responder, a LEPAS está aprofundando sua compreensão das necessidades dos usuários e adaptando seus produtos, serviços e experiências em todos os mercados.

Ao longo deste processo, a LEPAS continua comprometida com a “elegância”, desenvolvida juntamente com os clientes. A LEPAS atrai os clientes por meio de experiências com produtos, eventos presenciais e cocriação, compartilhando diversas expressões culturais e perspectivas de vida, e enriquecendo a “elegância” por meio do diálogo. Por meio de iniciativas de arte, esportes e comunitárias, a LEPAS também se integra à vida local e trabalha junto aos clientes em diferentes campos para explorar mais possibilidades de uma vida elegante, com a cocriação apoiando sua exploração contínua dos mercados globais.

Com base nesse fundamento, a LEPAS irá reunir usuários de diferentes mercados na Chery International User Summit de 2026, para trocar ideias e experiências, e contribuir para o desenvolvimento contínuo dos produtos, serviços e da marca LEPAS. A comunicação global e a cocriação com os usuários vão além de um evento único e ajudam a LEPAS a manter conexões com os usuários e a explorar mercados globais.

Em outubro de 2026, a primeira edição da LEPAS Global Elegant Lifestyle Week terá início oficialmente. O evento mostrará o progresso global da LEPAS e reunirá usuários, parceiros e convidados do setor para explorar diversas expressões de “elegância” e contribuir para o futuro da marca. Isso será um novo ponto de partida para a LEPAS — da implementação global rumo a conexões sustentadas com os usuários e a uma nova fase de cocriação. Os usuários deixarão de apenas vivenciar os produtos LEPAS para se tornarem participantes e narradores da jornada da marca, unindo-se à LEPAS como Parceiros Globais de Estilo de Vida Elegante para cocriar um estilo de vida elegante.

Com base no seu progresso em todo o mundo, a LEPAS espera entrar em um novo capítulo com a sua comunidade global. Mais histórias da LEPAS e dos usuários moldando estilos de vida elegantes juntos ainda estão por vir.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Pessoa de Contato: Vincy wang

E-mail: wangxi23@mychery.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9829997)