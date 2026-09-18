ONG dobra número de atendidos no esporte em 16 estados

De acordo com o estudo "PIB do Esporte", divulgado pelo Instituto Sou do Esporte em 2025, a cadeia produtiva do esporte nacional movimenta cerca de R$ 183,4 bilhões por ano, o equivalente a 1,69% do PIB brasileiro e responsável por mais de 3,3 milhões de empregos diretos e indiretos. O relatório também aponta que cada R$ 1 investido pela iniciativa privada no esporte gera um retorno de R$ 23. Quando o aporte vem de iniciativas governamentais, o retorno corresponde a R$ 12.

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Os números mostram a força do esporte como setor da economia e também ajudam a dimensionar o potencial de iniciativas que recebem investimentos para gerar impacto social. Um exemplo é o Instituto Mais Ação, que estrutura seus projetos por meio de mecanismos de incentivo ao esporte, e se destaca nacionalmente, com atuação em mais de 70 municípios e 16 estados. Em apenas dois anos, a ONG mineira passou de 5 mil crianças e adolescentes atendidos para mais de 10 mil.

"Ver o trabalho crescer em 16 estados e ultrapassar 10 mil crianças mostra que o esporte possui um poder enorme de transformação quando recebe planejamento adequado. Nós entregamos disciplina, futuro e cidadania", afirma o diretor do Instituto do Mais Ação, Alexandre Seixas.

Do sonho à realidade social

A trajetória do instituto tem raízes no Barreiro, na região oeste da capital mineira. Criada em 2018 como uma associação, a instituição foi idealizada pelo técnico de voleibol Alexandre Seixas, com o objetivo de promover a inclusão social a crianças e adolescentes por meio do esporte. Formado em educação física, Seixas tem uma carreira marcada pela paixão pelo voleibol, modalidade que conheceu na escola pública. Aos 20 anos, montou sua primeira escolinha e, mais tarde, já formado, especializou-se em gestão de projetos sociais, liderando diversas iniciativas de vôlei e futsal ao longo dos anos. Com essa bagagem, fundou o Instituto Mais Ação para oferecer oportunidades reais de transformação e desenvolvimento social.

"O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação. Desde o início, nosso objetivo foi criar um espaço onde cada criança pudesse enxergar um horizonte diferente e descobrir seu próprio potencial", destaca Seixas.

Projetos

Para colocar seu trabalho em prática e contemplar diferentes faixas etárias, o Instituto Mais Ação desenvolve seis projetos esportivos gratuitos. Cinco deles — Semear Esportes, Sementinhas do Esporte, Mais Ação Olímpico, Mais Ação Cidadão e Cultivar Esportes — são iniciativas de esporte educacional, que utilizam a prática esportiva como ferramenta de inclusão, convivência, desenvolvimento pessoal e formação de valores.

Com faixa etária que varia entre 6 e 18 anos, os projetos oferecem oportunidades gratuitas de prática esportiva nas modalidades de futebol, futsal, judô e voleibol, atendendo meninos e meninas em diferentes territórios.

Além da frente educacional, o programa se desdobra no Mais Ação Voleibol, voltado ao esporte de rendimento feminino, com treinamento especializado para meninas de diferentes categorias, desde a iniciação esportiva até a participação em competições.

Para garantir a eficiência operacional e o atendimento adequado a cada faixa etária, o instituto estrutura seus projetos de forma completa e entrega aos participantes não apenas a orientação técnica, mas também todo o suporte necessário que inclui uniformes, materiais esportivos adequados e atividades complementares.

Os resultados aparecem tanto no cotidiano das escolas públicas quanto nas quadras profissionais, com atletas formados pelo instituto que hoje defendem clubes de destaque no Brasil e no exterior.

Os projetos acontecem, em sua maioria, em escolas públicas ou em complexos esportivos cedidos pelas prefeituras das cidades onde estão inseridos. O Instituto Mais Ação é responsável pela contratação de professores locais, implantação do método pedagógico de ensino e pela oferta de toda a estrutura necessária para a realização das atividades. ´

Além das aulas regulares, os beneficiários participam de festivais esportivos, amistosos e outras experiências que ampliam a vivência esportiva e fortalecem a convivência entre os participantes. Os alunos recebem gratuitamente uniformes, como camisa, bermuda, kimono e meião, e também participam de atividades complementares, como passeios culturais, palestras sobre saúde e ações de conscientização ambiental.

"Nossos projetos foram desenvolvidos com o objetivo de contribuir na formação de crianças e adolescentes. Nesse sentido, além da prática esportiva, também oferecemos atividades educativas que buscam enriquecer o aprendizado e o desenvolvimento integral", ressalta Alexandre Seixas.

Conquistas e reconhecimentos

O Instituto Mais Ação conta com importantes reconhecimentos que confirmam a excelência da gestão no terceiro setor. Entre os principais destaques estão o Selo Doar, conquistado pelo quarto ano consecutivo por boas práticas de gestão e governança e o reconhecimento entre as melhores organizações sociais do Brasil no prêmio Melhores ONGs de 2025.

Além de garantir a formação e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, os projetos do Instituto Mais Ação têm se destacado no cenário esportivo. É o caso do projeto Mais Ação Voleibol, que tem conquistado prêmios e revelado talentos. As atletas do Mais Ação Voleibol participaram de torneios importantes como a Superliga C (2020), tendo terminado no 4º lugar, a Taça Paraná (2022 e 2023), o Campeonato Brasileiro Interclubes (2021 e 2022) e o Campeonato Mineiro (2019, 2022 e 2023). Em 2019, as atletas do Mais Ação ficaram em 3º lugar no Sub-17 do Estadual.

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Entre os talentos revelados pelos projetos estão Glayce Kelly, Letícia Gabriele, Mariana Freitas e Maria Clara, todas atletas profissionais de voleibol. "Graças ao apoio de grandes empresas parceiras que investem por meio de mecanismos de incentivo ao esporte, conseguimos aumentar nossas frentes e transformar a realidade de milhares de famílias. Contar com marcas que acreditam no poder do esporte é o que nos permite afastar a juventude das vulnerabilidades sociais, ocupar as quadras com oportunidades reais e construir caminhos seguros de cidadania", afirma o diretor.