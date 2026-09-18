Em cenário de juros altos, aluguel de máquinas se consolida

O mercado brasileiro de locação de máquinas e equipamentos deve movimentar cerca de R$ 52,9 bilhões em 2026, alta de 7% sobre o ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (Analoc). O setor reúne aproximadamente 50 mil empresas e gera mais de 200 mil empregos diretos no país, com uma penetração média de cerca de 40% em relação à propriedade de equipamentos. Isso indica que alugar já é, para boa parte do mercado, uma alternativa consolidada à compra. Parte desse avanço é explicada pelo cenário de juros elevados, que torna o financiamento de equipamentos mais caro e leva empresas de diferentes portes a preservar capital optando pela locação em vez da aquisição direta.

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Esse crescimento não se restringe às máquinas de grande porte: também impulsiona a demanda por implementos portáteis, usados em atividades como perfuração de solo, cravação de postes e cortes em campo, operações comuns em obras de infraestrutura, energia e propriedades rurais. Diferente dos equipamentos de grande porte, esses implementos costumam ser operados por equipes de campo, muitas vezes em condições variáveis de solo, clima e logística. Isso exige um padrão diferente de robustez: o equipamento precisa funcionar de forma confiável ainda que esteja fora de um ambiente controlado, com manutenção simples e disponibilidade de peças de reposição.

Além do desempenho técnico, esse tipo de operação requer cuidados que consideram as normas de segurança do trabalho, já que o uso é feito por operadores em campo e não em ambientes fixos de operação, como plantas industriais. Equipamentos como perfuratrizes e martelos hidráulicos, por exemplo, precisam seguir exigências específicas de segurança operacional, o que reforça a importância de fabricantes atentos tanto à durabilidade quanto à conformidade regulatória de seus produtos.

"Equipamentos portáteis de perfuração ou corte trabalham em condições muito mais expostas do que uma máquina estacionária. Eles passam de mão em mão, rodam em diferentes frentes de trabalho e não podem depender de uma manutenção sofisticada para continuar operando", explica Matheus K. Leite, engenheiro mecânico e gerente de produtos industriais na indústria Bristol.

Segundo Leite, que atua na área de produtos industriais desde 2022 e possui MBA em Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis pela PUCRS, o critério técnico que mais pesa nesse tipo de equipamento é a previsibilidade operacional. "Nem sempre compensa ter um equipamento potente que exige um processo complexo de manutenção. O que faz diferença no campo, muitas vezes, é a máquina continuar funcionando com o mínimo de suporte técnico disponível, respeitando as normas de segurança da operação", completa. Para o engenheiro, esse cuidado com a simplicidade de manutenção também impacta diretamente a gestão de frotas por parte de locadoras, que precisam equilibrar disponibilidade de equipamento com custo operacional.

Esse tipo de exigência tem levado fabricantes nacionais a investir em desenvolvimento contínuo de produto e modernização de processos produtivos. É o caso da Bristol, indústria brasileira fundada em 1973, em São Jerônimo (RS), que fabrica perfuratrizes hidráulicas, perfuradores de solo, martelos hidráulicos e implementos para motosserra. A empresa mantém operações em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12 e normas técnicas ABNT, ISO e IEC aplicáveis a seus equipamentos, e possui presença em mais de 8 mil pontos de revenda autorizados no Brasil e em outros países.

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O engenheiro acredita que, para o setor, a tendência é que o avanço da economia de locação continue pressionando fabricantes por equipamentos portáteis mais duráveis, de manutenção simplificada e adequados à realidade de uso intensivo em campo — fator que deve pesar cada vez mais na escolha de locadoras e operadores.