O advogado internacional de direitos humanos Jared Genser e Lanny J. Davis — que possui laços estreitos com dois ex-presidentes dos EUA e reputação mundial na defesa de pessoas atacadas com mentiras e difamações, bem como na reparação de danos às suas reputações — juntaram-se à equipe jurídica e de defesa do empresário cambojano Yim Leak, anunciou hoje a Seiden Law LLP, escritório que atua como principal consultoria jurídica global de Yim Leak. A primeira medida da dupla é responsabilizar o governo tailandês, caracterizando a conduta do país como de cumplicidade ou de cegueira deliberada diante de uma campanha persistente de difamação contra Yim.

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Genser é Diretor-Geral da Perseus Strategies, um escritório de advocacia internacional. Ao longo de mais de duas décadas, ele atuou como advogado pro bono de cinco laureados com o Prêmio Nobel da Paz. O New York Times o apelidou de "O Extrator" por seu trabalho na libertação de presos políticos em todo o mundo.

A decisão de Genser de apoiar a equipe de Yim Leak ocorre em um momento em que o empresário enfrenta o congelamento de ativos que ultrapassam 20 bilhões de baht (mais de 600 milhões de dólares americanos), medida vinculada a uma única transação de câmbio de 150 mil dólares — uma questão que, segundo sua equipe jurídica, foi distorcida nas reportagens da mídia tailandesa.

"Analisei minuciosamente os fatos deste caso e o que vejo é um nível inexplicável de medidas coercitivas, totalmente desproporcional à transação que as originou", afirmou Genser. "Quando uma simples transação cambial resulta em um congelamento dessa magnitude, quando a principal responsabilidade pelo KYC (Conheça Seu Cliente) recai sobre a casa de câmbio regulamentada e não sobre o destinatário final, e quando a conta poupança de uma criança de seis anos é envolvida em um processo com ameaças de prisão, esses são os tipos de questões de devido processo legal que a comunidade internacional deveria estar levantando. Estou me unindo a esse esforço porque essas perguntas merecem respostas."

A participação de Genser acrescenta uma voz de reconhecimento internacional a um caso que tem atraído crescente atenção de investidores, observadores jurídicos e defensores dos direitos humanos que acompanham a forma como a Tailândia exerce seus poderes de combate à lavagem de dinheiro e de confisco de bens.

Robert Seiden, fundador do escritório Seiden Law LLP e advogado global principal de Yim Leak, representou uma ampla gama de clientes de destaque, nacionais e internacionais, em questões corporativas, litígios e de reputação, incluindo trabalhos anteriores para a Trump Organization.

Lanny J. Davis — porta-voz de mídia e defensor de renome internacional de figuras públicas e privadas alvo de campanhas de difamação, e que assessorou os presidentes Bill Clinton e George W. Bush — juntou-se ao Sr. Genser.

"Estamos analisando atentamente a cumplicidade — e, de fato, a cegueira deliberada — do governo tailandês ao permitir que um grupo sediado na Tailândia conduza uma campanha persistente de mentiras e difamação contra o Sr. Yim", afirmou Davis, defensor de direitos humanos reconhecido mundialmente e ex-consultor jurídico especial do presidente na Casa Branca. "Condutas como essa levantam sérias preocupações em relação aos direitos humanos." Ele acrescentou: "Investigaremos, exporemos e processaremos qualquer pessoa que continuar abusando da mídia e de governos para benefício próprio."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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