Espro abre formação profissional gratuita em três capitais

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) e a Ancar Ivanhoe, empresa especializada em gestão de shopping centers, renovaram sua parceria para a realização de três novas turmas do Programa Horizontes nas cidades de Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília. Voltada a jovens de 18 a 24 anos, a iniciativa está com vagas abertas nas três capitais.

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O projeto tem como objetivo apoiar a capacitação de jovens para o início da trajetória profissional, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências importantes para o ambiente de trabalho — entre elas, letramento digital, capacidade de colaboração, desenvolvimento de senso crítico e comunicação. Cada turma terá 60 encontros, com quatro horas diárias de duração.

Em Fortaleza, as atividades começam em 23 de setembro e seguem até 18 de dezembro, das 8h às 12h, na Avenida Bezerra de Menezes, 100, Farias Brito.

No Rio de Janeiro, a formação será realizada de 22 de setembro a 18 de dezembro, das 13h às 17h, na Avenida Marechal Floriano, 114, Centro.

Já em Brasília, os encontros acontecem de 23 de setembro a 18 de dezembro, das 14h às 18h, no SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 130, Edifício Ermes, Asa Sul.

Ao final da formação, os participantes passam a integrar o banco de talentos do Espro, que conecta jovens em busca de emprego a oportunidades em programas de aprendizagem profissional (Jovem Aprendiz), estágio e vagas de entrada em mais de 2,6 mil empresas parceiras da instituição.

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Os interessados em qualquer uma das três turmas podem se inscrever por meio do link disponibilizado pelo Espro.