PAM Saint-Gobain anuncia novo Diretor-Geral

A PAM Saint-Gobain anuncia uma mudança em sua liderança na América Latina, Augusto Bastos Filho assume a posição de Diretor-Geral da PAM LATAM. Após uma sólida carreira construída dentro da Saint-Gobain, onde atua há mais de 35 anos, acumulando experiência em posições estratégicas no Brasil, América do Sul e Europa.

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Ao longo de sua trajetória, Augusto desempenhou funções de liderança em diferentes áreas e negócios do Grupo, com destaque para as operações da PAM e Abrasivos, além de vivência internacional na França. Sua ampla experiência e profundo conhecimento da organização serão fundamentais para dar continuidade à estratégia de crescimento sustentável, inovação e proximidade com clientes e parceiros na América Latina.

A PAM Saint-Gobain dá as boas-vindas a Augusto Bastos Filho e deseja sucesso nesta nova etapa, reforçando seu compromisso em seguir entregando soluções de excelência para o setor de saneamento e infraestrutura em toda a região.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com

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Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com