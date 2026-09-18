PAM Saint-Gobain anuncia novo Diretor-Geral
Augusto Bastos Filho assume a Diretoria-Geral da PAM Saint-Gobain na América Latina, trazendo mais de 35 anos de experiência no Grupo Saint-Gobain para fortalecer a estratégia de crescimento, inovação e proximidade com clientes na região.
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A PAM Saint-Gobain anuncia uma mudança em sua liderança na América Latina, Augusto Bastos Filho assume a posição de Diretor-Geral da PAM LATAM. Após uma sólida carreira construída dentro da Saint-Gobain, onde atua há mais de 35 anos, acumulando experiência em posições estratégicas no Brasil, América do Sul e Europa.
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Ao longo de sua trajetória, Augusto desempenhou funções de liderança em diferentes áreas e negócios do Grupo, com destaque para as operações da PAM e Abrasivos, além de vivência internacional na França. Sua ampla experiência e profundo conhecimento da organização serão fundamentais para dar continuidade à estratégia de crescimento sustentável, inovação e proximidade com clientes e parceiros na América Latina.
A PAM Saint-Gobain dá as boas-vindas a Augusto Bastos Filho e deseja sucesso nesta nova etapa, reforçando seu compromisso em seguir entregando soluções de excelência para o setor de saneamento e infraestrutura em toda a região.
Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil
A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.
Informações para imprensa:
Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com
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Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com
Website: https://sgpam.com.br/