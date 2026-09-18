InterSystems apresenta casos de sucesso em IA e governança de dados na Gartner® CIO & IT Executive Conference 2026

A InterSystems, uma das líderes mundiais em tecnologia de gestão de dados de alto desempenho, participa da Gartner CIO & IT Executive Conference 2026, em São Paulo, Brasil. Segundo a InterSystems, este é um dos eventos mais influentes para líderes de tecnologia e negócios no Brasil, realizado de 21 a 23 de setembro no Sheraton São Paulo WTC Hotel.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260918403898/pt/

Estande InterSystems

Na visão da InterSystems, a participação da empresa — que conta com toda a equipe de liderança da InterSystems Brasil — reforça seu compromisso em entregar soluções de integração, governança de dados e inteligência artificial para os setores de saúde e gestão pública, trazendo experiências práticas e resultados alcançados por organizações líderes em seus respectivos segmentos.

Entre os destaques está o caso da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Sergipe (SEPLAN/SE), apresentado na sessão "InterSystems: Da Fragmentação à Decisão: O Caso dos Dados da Seplan/SE". A apresentação ocorrerá no dia 21 de setembro, das 11h45 às 12h15, no Ballroom 3.

A sessão mostrará como a SEPLAN/SE enfrentou desafios relacionados à integração de dados públicos, sistemas legados e silos burocráticos, estabelecendo padrões de interoperabilidade entre secretarias e conectando sua infraestrutura de dados para apoiar decisões mais ágeis. As métricas utilizadas para avaliar os resultados de iniciativas no planejamento e desenvolvimento estadual também serão abordadas.

Na área da saúde, o CIO do Grupo Fleury, João Alvarenga, participará da Theater Session "InterSystems: IA Aplicada à Estratégia e aos Negócios", em um bate-papo com Teresa Sacchetta, diretora de Saúde da InterSystems, no dia 22 de setembro, das 10h00 às 10h20. A sessão apresentará a experiência do Grupo Fleury na construção de uma estratégia orientada a dados (data-driven) apoiada pela tecnologia da InterSystems, além de abordar casos práticos de hiperpersonalização, governança de IA, evolução da estrutura organizacional e roadmaps de inteligência artificial, destacando como essas iniciativas contribuem para a inovação, eficiência e geração de valor para o negócio.

Na mesa-redonda (roundtable discussion), realizada na terça-feira, 22 de setembro, das 15h45 às 16h30 (R23 Monet), Cezar Azevedo, CTO da AXS Energia, refletirá sobre como o crescimento, a eficiência operacional e a IA dependem cada vez mais da capacidade de integrar e contextualizar dados. Os líderes discutirão como arquiteturas de dados modernas, IA e inteligência operacional ajudam as empresas a dimensionar operações, antecipar cenários e gerar resultados mensuráveis em ambientes complexos.

Para Kátia Neves, diretora de Marketing LATAM da InterSystems, estar no Gartner é uma oportunidade para demonstrar como uma arquitetura de dados moderna pode apoiar as organizações em seus desafios de transformação digital e adoção estratégica de IA. "Apresentar casos de alto impacto ao mercado, como os do Grupo Fleury e da SEPLAN, prova que a verdadeira inovação em IA e analytics depende de uma base de dados sólida e capaz de gerar valor sustentável para os negócios e para a sociedade", afirma.

Serviço:

InterSystems no Gartner CIO & IT Executive Conference 2026

Data: 21 a 23 de setembro de 2026



Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel



Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12.559, Brooklin Novo – São Paulo/SP

Apresentações da InterSystems:

21/09 | 11h45 às 12h15 – Local: Ballroom 3



InterSystems: da fragmentação à decisão: o caso dos dados da Secretaria do Planejamento de Sergipe (SEPLAN/SE)

22/09 | 10h00 às 10h20 – Local: Exhibit Showcase Theater



InterSystems: IA aplicada à estratégia e aos negócios: caso Grupo Fleury

22/09 | 15h45 às 16h30 – Local: R23 Monet



Caso AXS Energia: como a tecnologia pode se tornar um motor estratégico para inovação e vantagem competitiva

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Sobre a Gartner CIO & IT Executive Conference

Analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre as tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo aceleração da transformação de negócios, modernização de aplicações, infraestrutura e operações na Gartner CIO & IT Executive Conference, que ocorre de 21 a 23 de setembro em São Paulo e de 5 a 7 de outubro em Dubai. Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre a InterSystems

Fundada em 1978, a InterSystems é a provedora líder de soluções de próxima geração para transformações digitais corporativas nos setores de saúde, finanças, manufatura e cadeia de suprimentos (supply chain). Suas plataformas de dados cloud-first resolvem problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações em todo o mundo. A InterSystems está comprometida com a excelência por meio de seu premiado suporte 24/7 para clientes e parceiros em mais de 80 países. Uma organização privada sediada em Boston, Massachusetts, EUA, a InterSystems opera por meio de 39 escritórios em 28 países. Para mais informações, visite o site oficial.

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