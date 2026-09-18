Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BlockBR abre inscrições para estágio em 2027

Programa busca estudantes de Comunicação, Administração e Economia interessados em construir carreira no Mercado de Capitais Digital; profissionais seniores também estão no foco da empresa

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
18/09/2026 14:55

compartilhe

×
Female candidate sitting in queue and receiving cv files, waiting to start job interview about career opportunity. Woman getting ready to attend recruitment meeting with HR employee.
Female candidate sitting in queue and receiving cv files, waiting to start job interview about career opportunity. Woman getting ready to attend recruitment meeting with HR employee. crédito: DINO

A BlockBR está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, voltado a estudantes de Comunicação, Administração e Economia interessados em construir carreira no novo Mercado de Capitais Digital. Para atuação presencial no escritório da empresa, em São Paulo, o programa oferece aos estudantes contato direto com diferentes áreas e projetos da companhia, incluindo mercado de capitais, produtos financeiros, comunicação institucional, desenvolvimento de negócios, originação e relacionamento com empresas e investidores. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A proposta é oferecer uma experiência prática, com participação em projetos, reuniões, análises e decisões relacionadas à construção de uma infraestrutura financeira em crescimento. A BlockBR busca estudantes curiosos, com boa capacidade de comunicação, pensamento analítico e interesse por mercado financeiro, negócios, tecnologia e inovação. O programa terá início em 2027, com jornada alinhada com a rotina acadêmica, além de bolsa-auxílio e benefícios compatíveis com o mercado. 

Em paralelo ao programa de estágio, a BlockBR também abriu 15 vagas para seu programa de formação de profissionais para o modelo EAI, sigla para Estruturador Autônomo de Investimentos, uma nova frente de atuação dentro do Mercado de Capitais Digital. A iniciativa é voltada principalmente a profissionais seniores em transição de carreira, com cerca de cinco anos ou mais de experiência e histórico relevante em setores como agronegócio, mercado imobiliário, varejo premium, comunicação, mercado financeiro e desenvolvimento de negócios. 

Mais do que experiência prévia com investimentos, a empresa busca profissionais com repertório de mercado, capacidade comercial, relacionamento e conhecimento profundo de um setor econômico. Dentro do modelo EAI, os profissionais passam a atuar na identificação de oportunidades, desenvolvimento de relacionamentos, originação de operações e conexão entre empresas, investidores e ativos, utilizando a infraestrutura, a tecnologia, os parceiros e a capacidade de estruturação da BlockBR. 

As vagas também são presenciais no escritório de São Paulo, e consideram profissionais com atuação e relacionamento comercial na Grande São Paulo, interior paulista, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A remuneração combina parcela fixa, variável e bônus por performance, com possibilidade de até R$ 150 mil em bonificação adicional ao longo de um ciclo de desenvolvimento de 12 a 16 meses. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com as duas iniciativas, a BlockBR amplia a porta de entrada para profissionais em diferentes momentos da carreira. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: suporte@blockbr.com.br.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay