BlockBR abre inscrições para estágio em 2027

A BlockBR está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, voltado a estudantes de Comunicação, Administração e Economia interessados em construir carreira no novo Mercado de Capitais Digital. Para atuação presencial no escritório da empresa, em São Paulo, o programa oferece aos estudantes contato direto com diferentes áreas e projetos da companhia, incluindo mercado de capitais, produtos financeiros, comunicação institucional, desenvolvimento de negócios, originação e relacionamento com empresas e investidores.

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A proposta é oferecer uma experiência prática, com participação em projetos, reuniões, análises e decisões relacionadas à construção de uma infraestrutura financeira em crescimento. A BlockBR busca estudantes curiosos, com boa capacidade de comunicação, pensamento analítico e interesse por mercado financeiro, negócios, tecnologia e inovação. O programa terá início em 2027, com jornada alinhada com a rotina acadêmica, além de bolsa-auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

Em paralelo ao programa de estágio, a BlockBR também abriu 15 vagas para seu programa de formação de profissionais para o modelo EAI, sigla para Estruturador Autônomo de Investimentos, uma nova frente de atuação dentro do Mercado de Capitais Digital. A iniciativa é voltada principalmente a profissionais seniores em transição de carreira, com cerca de cinco anos ou mais de experiência e histórico relevante em setores como agronegócio, mercado imobiliário, varejo premium, comunicação, mercado financeiro e desenvolvimento de negócios.

Mais do que experiência prévia com investimentos, a empresa busca profissionais com repertório de mercado, capacidade comercial, relacionamento e conhecimento profundo de um setor econômico. Dentro do modelo EAI, os profissionais passam a atuar na identificação de oportunidades, desenvolvimento de relacionamentos, originação de operações e conexão entre empresas, investidores e ativos, utilizando a infraestrutura, a tecnologia, os parceiros e a capacidade de estruturação da BlockBR.

As vagas também são presenciais no escritório de São Paulo, e consideram profissionais com atuação e relacionamento comercial na Grande São Paulo, interior paulista, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A remuneração combina parcela fixa, variável e bônus por performance, com possibilidade de até R$ 150 mil em bonificação adicional ao longo de um ciclo de desenvolvimento de 12 a 16 meses.

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Com as duas iniciativas, a BlockBR amplia a porta de entrada para profissionais em diferentes momentos da carreira. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: suporte@blockbr.com.br.