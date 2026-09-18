Dia Mundial de turismo é comemorado em 27 de setembro

O Dia Mundial do Turismo é celebrado anualmente em 27 de setembro. A data foi oficializada em 1979 durante a III Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), em Torremolinos, Espanha, e passou a ser comemorada no ano seguinte, em 1980.

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A criação da data teve como objetivo conscientizar a sociedade global sobre a importância econômica, cultural, social e política do setor.

“O setor de turismo se divide em vários segmentos, variando conforme a motivação principal da viagem, as atividades realizadas e o perfil do destino escolhido”, enfatiza Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O turismo de experiência vem transformando a forma como os brasileiros escolhem seus destinos de viagem. Mais do que visitar novos lugares, cresce o interesse por vivências que unem aventura, contato com a natureza e a possibilidade de explorar cenários pouco convencionais.

Desde o estabelecimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, em 2015, a sustentabilidade deixou de ser um tema complementar para ocupar um papel central na agenda global. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecem um marco que integra três dimensões fundamentais: econômica, social e ambiental. O segmento do turismo busca atingir esta meta.

Segundo Marisse Carvalho, gerente de Marketing da Can-Am para a América Latina, esse movimento reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que passaram a valorizar experiências memoráveis tanto quanto o próprio destino.

"Cada vez mais pessoas buscam experiências que vão além do destino. O off-road proporciona uma forma diferente de conhecer o Brasil, chegando a lugares que muitas vezes não seriam acessíveis por veículos convencionais. É uma atividade que combina aventura, contemplação e conexão com a natureza, sempre com responsabilidade e respeito ao meio ambiente", afirma Marisse Carvalho.

Alguns turistas se impressionam pela arquitetura dos hotéis. Outros são atraídos pelo luxo. Mas existem aqueles que buscam lugares onde a hospedagem deixa de ser um simples pernoite e passa a integrar a própria viagem. Empreendimentos que carregam história, preservam a natureza, oferecem a gastronomia local e garantem experiências inesquecíveis.

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“Toda viagem é uma vivência singular. São momentos únicos independentemente do destino escolhido, mas o planejamento deve considerar logística, alta demanda e documentação e seguro viagem completo essencial para garantir segurança, assistência e tranquilidade para quem viaja para o exterior”, finaliza Vininha F. Carvalho.