Estithmar Holding anuncia a conclusão da transferência de uma participação de 48,68% no Shahba Bank para a Masaref Holding, subsidiária da Estithmar Capital

A Estithmar Holding Q.P.S.C. anunciou a conclusão da transferência de uma participação de 48,68% no Shahba Bank para a Masaref Holding LLC, subsidiária da Estithmar Capital, o braço de serviços financeiros e investimentos da Estithmar Holding.

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Estithmar Holding Announces Completion of 48.68% Stake Transfer in Shahba Bank to Masaref Holding, a Subsidiary of Estithmar Capital (Photo: AETOSWire)

Como acionista, a Masaref Holding pretende apoiar a avaliação de propostas voltadas para o fortalecimento das capacidades financeiras, operacionais e tecnológicas do Shahba Bank, incluindo o possível aumento de capital, a expansão da rede de agências e o desenvolvimento de produtos e serviços para pessoas físicas, empresas e PMEs.

As propostas podem incluir a modernização de sistemas bancários e operacionais, o desenvolvimento de serviços digitais e o fortalecimento da governança, conformidade (compliance), gestão de riscos e cibersegurança, visando aumentar a eficiência operacional, a qualidade do atendimento e a experiência do cliente. Todas as propostas estarão sujeitas a estudos de viabilidade, decisões do Conselho do Shahba Bank, aprovações pertinentes da Assembleia Geral e aprovações regulatórias e de supervisão aplicáveis.

O Sr. Moutaz Al-Khayyat, presidente do Conselho da Estithmar Holding, afirmou:

“Este investimento reflete nossa confiança no potencial econômico da Síria e na abordagem da Estithmar Holding de buscar oportunidades estratégicas que contribuam para o crescimento sustentável. Temos uma visão de longo prazo para o Shahba Bank e aspiramos fortalecer suas capacidades e apoiar seu desenvolvimento contínuo, permitindo que o Banco ofereça serviços bancários modernos e eficazes que atendam às necessidades em constante evolução de pessoas físicas e empresas, ao mesmo tempo em que apoia a economia síria.”

O Sr. Mohammad Safwat Raslan, governador do Banco Central da Síria, disse:

“A entrada de novos investimentos institucionais no setor bancário sírio representa um passo positivo para o fortalecimento das capacidades do setor e de seu papel no atendimento à economia nacional. Saudamos investimentos sólidos que mantenham elevados padrões de governança, conformidade e gestão de riscos.”

O Sr. Basel Shaddad, CEO da Estithmar Holding, disse:

“A transferência da participação no Shahba Bank é um passo decisivo que fortalece a liderança da Estithmar Holding no setor financeiro da região. Com nossa capitalização de mercado agora acima de US$ 5 bilhões, estamos avançando em nossa estratégia de investimento de longo prazo, com forte confiança na recuperação econômica da Síria e na construção de instituições que sustentem o crescimento sustentável."

Fadi Salim Al Faqih, CEO do Grupo Estithmar Capital, disse:

"Este investimento marca o início de uma nova fase em nossa participação acionária no Shahba Bank. Por meio da Masaref Holding, trabalharemos com o Conselho de Administração do Banco e os órgãos reguladores competentes para avaliar iniciativas e produtos e serviços bancários modernos que fortaleçam a capacidade do Banco e atendam à economia síria, em conformidade com as estruturas de governança estabelecidas."

Fonte:AETOSWire

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