O Children's Hospital Los Angeles (CHLA) recebeu as principais honras hospitalares pediátricas nacionais e globais, com reconhecimento tanto daU.S. News & World Report como da Newsweek. O CHLA foi novamente eleito entre os 10 melhores hospitais pediátricos nos Estados Unidos na U.S. News & World Report, na classificação de Melhores Hospitais Infantis de 2026-27e obteve um lugar noPrêmio de Honra dos Melhores Hospitais Infantis da publicação pelo 18º ano consecutivo — uma honra que o CHLA obtém desde que a lista foi criada. Internacionalmente, o CHLA foi eleito um dos melhores hospitais pediátricos do mundo, ganhando o 5º lugar em Pediatria na lista dos Melhores hospitais especializados do mundode 2027 da Newsweek.

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O Children's Hospital Los Angeles recebe as principais honras nacionais e globais de pediatria da U.S. News & World Report and Newsweek

"Esse reconhecimento reflete a extraordinária dedicação de nossos médicos, enfermeiros, pesquisadores e incontáveis outros membros da equipe para o avanço da medicina pediátrica", diz o presidente e CEO do CHLA, Paul S. Viviano. "Há 125 anos, o Children's Hospital Los Angeles combina cuidados de primeira classe, pesquisas inovadoras e profunda compaixão para melhorar a vida de pacientes e famílias. Ser reconhecido entre os principais hospitais infantis nacional e internacionalmente afirma a força deste compromisso — e que, para a nossa equipe, as crianças sempre virão em primeiro lugar."

Especialidades pediátricas classificadas nacionalmente pela U.S. News & World Report

Na U.S. News & World Report 2026-27, classificação especializada de Melhores Hospitais Pediátricos, o CHLA classificou-se bem em todas as especialidades pediátricas avaliadas. O CHLA também foi classificado como hospital infantil nº 1 na Califórnia na U.S. News & World Report, quando o hospital celebra 125 anos criando esperança e construindo futuros mais saudáveis para as crianças. O hospital foi reconhecido entre os dez primeiros em sete especialidades de assistência, incluindo Câncer (Nº 4), Gastroenterologia e Cirurgia GI (Nº 4), Ortopedia (Nº 7), Urologia (Nº 7), Diabetes e Endocrinologia (Nº 8), Neonatologia (Nº 9) e Neurologia e Neurocirurgia (Nº 10). O hospital também recebeu classificação nacional em Pneumologia e Cirurgia Pulmonar (Nº 12), Nefrologia (Nº 16) eCardiologia e Cirurgia cardíaca (Nº 20).

O Instituto de Saúde Comportamental do CHLA também foi reconhecido como um dos 50 melhores hospitais na categoria Saúde Comportamental Infantil e Adolescente da U.S. News & World Report, destacando a crescente liderança do hospital na assistência à saúde mental e comportamental para crianças e adolescentes.

Especialidade pediátrica globalmente classificada pela Newsweek

A liderança global do CHLA também foi reconhecida pela Newsweek, que nomeou o hospital como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo, classificando-o como o 5º em Pediatria na lista dos melhores hospitais especializados do mundo para 2027. Apresentada pela Newsweek em colaboração com a empresa de análise Statista Inc., a classificação reconhece hospitais líderes em todo o mundo em 13 campos médicos, incluindo pediatria. Os hospitais são avaliados com base em três pilares: reputação, acreditação e implementação de medidas de resultado relatados pelo paciente.

Como o maior prestador de assistência hospitalar pediátrica da Califórnia, o CHLA atende crianças e famílias por meio de programas especializados de internação, ambulatório e na comunidade e supervisiona mais de 750.000 visitas de pacientes por ano. Seu alcance se estende pelo Sul da Califórnia, todos os 50 estados e mais de 90 países, destacando o CHLA como um dos principais centros médicos acadêmicos pediátricos do país. Além disso, o Instituto de Educação em Saúde Pediátrica Chuck Lorre oferece educação completa no CHLA em seis pilares de formação profissional: médicos, enfermeiros, serviços clínicos e profissionais de saúde aliados, pesquisadores, trainees de simulação e membros da força de trabalho da comunidade. Isso inclui um dos maiores programas de treinamento pediátrico para médicos e enfermeiros do país. O instituto é o primeiro do gênero no país e vai servir como modelo para a formação de profissionais de saúde pediátrica em todo o país.

Por meio do Saban Research Institute do CHLA, pesquisadores traduzem descobertas científicas em tratamentos que mudam a vida e novas curas para doenças infantis. Com quase 600 ensaios clínicos ativos, o CHLA dá às crianças e famílias acesso a terapias promissoras, ao mesmo tempo que investiga a melhoria da assistência aos pacientes em todos os lugares.

"As famílias vêm ao CHLA em busca de respostas para alguns dos desafios de saúde mais complexos enfrentados pelas crianças atualmente", diz James Stein, MD, MSc, Vice-Presidente Sênior e Diretor Médico do CHLA. "O Reconhecimento da U.S. News & World Report e da Newsweek reflete a experiência, a colaboração e o comprometimento de nossas equipes multidisciplinares de assistência, cujo trabalho avança com a assistência pediátrica de mais alta qualidade para crianças e famílias aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo."

A cada ano, a U.S. News & World Report e a empresa de pesquisa RTI International desenvolvem a lista dos melhores hospitais pediátricos. Para 2026-27, 199 hospitais pediátricos foram elegíveis para ser avaliados, incluindo instituições independentes, como o CHLA, hospitais infantis que fazem parte de um sistema de saúde maior e centros pediátricos especializados. Cada um foi pontuado em centenas de quesitos, incluindo qualidade e desempenho de segurança; resultados dos pacientes; reconhecimento por pares; pesquisa; tecnologia; compromisso com a assistência equitativa e inclusiva; certificações; prêmios de terceiros; e outros pontos de dados fornecidos por cada hospital. Detalhes adicionais da pesquisa e classificação podem ser encontrados no site da U.S. News.

O Children's Hospital Los Angeles é uma das principais instituições pediátricas do país, com serviços e resultados para doenças raras e complexas que estão entre as melhores do mundo. Essa experiência é uma das razões pelas quais as famílias de todo o mundo procuram o CHLA para a assistência pediátrica baseada nos EUA. Por meio do seu Centro de Saúde Global, o CHLA oferece suporte a pacientes e famílias internacionais que estão viajando para cuidados especializados e complexos e tem tratado pacientes de mais de 90 países.

"Para as famílias que estão viajando para o Children's Hospital Los Angeles de fora dos Estados Unidos, o acesso a assistência pediátrica altamente especializada pode parecer complexo e desconhecido", disse Yadira Torres, Diretora Executiva do Centro de Saúde Global. "Nosso papel é facilitar essa experiência, conectando as famílias aos especialistas certos, dando suporte à comunicação e agendamento e ajudando-as a se sentir preparadas antes, durante e depois da assistência no CHLA."

Consultas para pacientes internacionais: as famílias podem entrar em contato com o Centro de Saúde Global do CHLA em internationalpatientreferrals@chla.usc.edu.

Sobre o Children's Hospital Los Angeles

O Children's Hospital Los Angeles está à frente da medicina pediátrica e é o maior prestador de cuidados hospitalares para crianças na Califórnia. Nos 125 anos desde sua fundação, em 1901, o CHLA entregou um nível de assistência pediátrica que está entre os melhores do mundo. Classificado entre os melhores hospitais infantis do país pelo U.S. News & World Report, o Children's Hospital Los Angeles oferece assistência completa e compassiva a uma das maiores e mais diversificadas população de pacientes pediátricos do país. O hospital ocupa o 1º lugar na Califórnia e está entre os hospitais infantis mais bem classificados na Costa Oeste dos EUA para 2026-27. O CHLA também está classificado como Nº 5 globalmente entre os melhores hospitais especializados da Newsweek 2027 - Pediatria. Líder em pesquisa pediátrica, o CHLA está entre os dez melhores hospitais infantis para o financiamento de pesquisas dos Institutos Nacionais de Saúde. O Saban Research Institute do Children's Hospital Los Angeles apoia o conteúdo total das pesquisas, traduzindo descobertas científicas em tratamentos que mudam a vida de pacientes em todo o mundo. Como centro médico acadêmico pediátrico, o CHLA também é lar do Instituto de Educação em Saúde Pediátrica Chuck Lorre, que engloba programas de educação em toda a instituição. O compromisso do hospital em construir comunidades mais fortes e saudáveis é evidente nos esforços do CHLA para melhorar a educação e o letramento em saúde, apresentar mais pessoas às carreiras de saúde e combater a insegurança alimentar. Para saber mais, siga o CHLA no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e X, e visite CHLA.org.

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Marlen Bugarin

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email: mbugarin@chla.usc.edu