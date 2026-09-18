Telos Editora amplia catálogo com livros de Rocio Bonilla

A Telos Editora amplia seu catálogo de literatura infantil com obras da escritora e ilustradora catalã Rocio Bonilla. Os títulos, originalmente publicados em espanhol e catalão, chegam ao mercado brasileiro em traduções destinadas a diferentes fases da infância.

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Entre os livros publicados pela editora está “De que cor são os beijos?”, uma das obras de maior circulação internacional de Rocio Bonilla, publicada em mais de 20 idiomas. No Brasil, o título está disponível em duas versões: uma edição cartonada, indicada para crianças de 0 a 3 anos, e outra voltada a leitores iniciantes.

A história acompanha Minimoni, personagem recorrente na produção da autora, que gosta de colorir, mas se pergunta qual seria a cor adequada para representar um beijo. A partir da situação, o livro aborda sentimentos e percepções presentes no cotidiano infantil.

A personagem também está presente em “Que é esse tal de amor, Minimoni?”, que apresenta as dúvidas da criança diante das diferentes formas como os adultos falam sobre o amor; “Você está entediada, Minimoni?”, centrado na relação da personagem com o tédio; e “Que história estapafúrdia, Minimoni!”, que utiliza a lenda de São Jorge e uma montagem teatral como elementos da narrativa.

Livros para a primeira infância

Para crianças de até três anos, a Telos Editora publica a coleção Babymoni, também protagonizada pela personagem. A série é formada por oito títulos: “Hora do banho!”, “Vamos comer!”, “Tenho medo!”, “Tô brava!”, “Guardar os brinquedos!”, “Estou feliz!”, “Olá!” e “Onde está o ursinho?”.

Os livros trabalham situações, hábitos e emoções da primeira infância por meio de textos curtos e ilustrações, com proposta de leitura compartilhada entre crianças e adultos.

O catálogo de Rocio Bonilla também inclui “A turma dos 11”, que aborda situações relacionadas a limites e à capacidade de dizer “não”; “Uma história de monstros”, sobre dois irmãos gêmeos e criaturas inesperadas; além de “E se uma baleia me engolir?” e “Isto não é uma selva”, escritos por Susanna Isern e ilustrados por Bonilla.

Catálogo reúne autores espanhóis e catalães

Além das obras de Rocio Bonilla, a Telos Editora mantém em seu catálogo títulos de outros autores ligados à produção literária espanhola e catalã. A seleção reúne obras originalmente publicadas em espanhol e catalão, posteriormente traduzidas e editadas para o público brasileiro.

Entre os autores publicados estão Canizales, Inês Castel-Branco e Susanna Isern. Parte dos títulos também possui edições em inglês.

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A publicação das obras de Rocio Bonilla no Brasil conta com parceria institucional do Institut Ramon Llull, entidade dedicada à promoção internacional da língua e da cultura catalãs.