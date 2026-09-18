J&T Express dobra de tamanho no Brasil em apenas 8 meses

a J&T Express, empresa global de logística especializada em entregas expressas para o comércio eletrônico, dobrou seu quadro de colaboradores diretos no Brasil. Entre janeiro e agosto de 2026, a companhia passou de cerca de 6 mil para mais de 12 mil funcionários, um movimento que acompanha a rápida expansão de sua operação logística e reforça seu compromisso com o investimento de longo prazo no mercado brasileiro. Somente nos primeiros oito meses desse ano,, empresa global de logística especializada em entregas expressas para o comércio eletrônico, dobrou seu quadro de colaboradores diretos no Brasil. Entre janeiro e agosto de 2026, a companhia passou de cerca de 6 mil para mais de 12 mil funcionários, um movimento que acompanha a rápida expansão de sua operação logística e reforça seu compromisso com o investimento de longo prazo no mercado brasileiro.





O crescimento da J&T Express ocorre em um momento em que o setor de logística continua sendo um dos motores da economia nacional, impulsionado pelo avanço do comércio eletrônico, pela digitalização da cadeia de suprimentos e pelo aumento da demanda por entregas em todo o País. Para se ter uma ideia, segundo relatório do IMARC Group, o mercado logístico brasileiro movimentou, em 2025, aproximadamente US$ 127 bilhões e deve ultrapassar US$ 176 bilhões até 2034.



Ao mesmo tempo, a geração de empregos no setor continua a crescer. Segundo o Banco Nacional de Empregos, somente entre janeiro e abril de 2026, foram 173 mil vagas abertas relacionadas à logística no Brasil, o que demonstra seu papel fundamental para o fortalecimento da economia nacional.



A trajetória da J&T Express acompanha esse movimento. Quando iniciou oficialmente suas operações no Brasil, em 2022, a empresa contava com 361 colaboradores diretos. Pouco mais de quatro anos depois, já supera a marca de 12 mil profissionais.



“Mais do que ampliar nossa capacidade operacional, esse crescimento representa um investimento direto nas comunidades onde atuamos. Cada novo centro de distribuição, base operacional ou ponto de apoio demanda a contratação de profissionais, movimenta fornecedores locais, amplia a circulação de renda e gera arrecadação tributária que contribui para o financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, mobilidade e infraestrutura”, afirma Linqun Gui, CEO da J&T Express Brasil.



O impacto também é percebido no desenvolvimento econômico regional. A criação de empregos formais pela J&T Express, pulverizada por todo o território para atender 100% das residências no País, fortalece o poder de compra das famílias, estimula pequenos negócios e impulsiona cadeias produtivas inteiras ligadas ao transporte, armazenagem, tecnologia e prestação de serviços.



Dessa maneira, o crescimento da J&T Express vai além da expansão de sua operação logística e contribui diretamente para o desenvolvimento das cidades onde a empresa está presente.



"A J&T Express acredita no potencial do mercado brasileiro e isso se traduz em investimento real, ou seja, na geração de empregos diretos, no desenvolvimento de talentos e no fortalecimento das comunidades onde estamos presentes. Nosso crescimento demonstra a confiança que temos no País e reforça que investir em pessoas é essencial para construir uma operação sólida, sustentável e preparada para acompanhar a evolução do comércio eletrônico brasileiro", conclui o CEO.



Apesar de já ter dobrado o número de colaboradores neste ano, com a previsão de abertura de novas bases e o incremento no portfólio de serviços, a estratégia de atração de talentos da J&T Express continua ao longo do segundo semestre com mais contratações. O fortalecimento das equipes reflete a visão de longo prazo da empresa de investir simultaneamente em tecnologia, eficiência operacional e capital humano.