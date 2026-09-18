Endividamento recorde destaca papel do seguro

O endividamento das famílias brasileiras atingiu um novo recorde. Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que 82% dos lares tinham algum tipo de dívida em julho de 2026, o maior percentual já registrado pelo sexto mês consecutivo. O cenário reforça uma discussão que vai além da administração das contas do dia a dia: como evitar que um imprevisto transforme uma situação financeira já pressionada em um problema ainda maior?

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É nesse contexto que o seguro ganha um espaço mais amplo no planejamento financeiro de famílias e empresas. Embora tradicionalmente associado à ocorrência de sinistros, o produto também pode ser entendido como um instrumento de gestão de riscos, destinado a reduzir o impacto financeiro de acontecimentos inesperados.

Uma reserva financeira, investimentos e outras estratégias ajudam a construir patrimônio ao longo do tempo. O seguro tem a função de proteger a renda e os bens diante de eventos capazes de comprometê-los de forma repentina. Quando ocorre uma situação coberta pela apólice, a indenização pode evitar que famílias precisem recorrer a novos empréstimos, utilizar recursos destinados a outros objetivos ou se desfazer de bens em condições desfavoráveis.

“Planejamento financeiro não diz respeito apenas a quanto uma pessoa consegue guardar ou investir todos os meses. Ele também envolve entender quais riscos podem comprometer tudo aquilo que foi construído. Um acidente, uma doença, a perda de uma fonte de renda ou um dano importante ao patrimônio podem gerar despesas para as quais muitas famílias e empresas não estão preparadas. O seguro atua justamente como uma camada de proteção para esses momentos”, afirma Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Pluna Corretora de Seguros, do Grupo Bancorbrás.

Seguro de vida

No caso do seguro de vida, a proteção pode ser estruturada para diferentes necessidades, de acordo com a contratação. Além da cobertura em caso de morte, existem produtos que contemplam situações como invalidez, doenças graves e outros eventos previstos em contrato. Para famílias que dependem da renda de uma ou mais pessoas, a interrupção dessa receita pode provocar um efeito imediato sobre despesas essenciais, financiamentos, educação dos filhos e demais compromissos financeiros.

Segundo Alessandra, a importância do seguro está justamente em impedir que um evento inesperado obrigue a família a desmontar, de uma só vez, o planejamento construído ao longo dos anos. “Quando falamos de proteção financeira, estamos falando também de preservar escolhas. Sem uma estrutura de proteção, um imprevisto pode levar uma família a consumir rapidamente suas reservas, vender um patrimônio ou assumir novas dívidas para lidar com uma emergência. O seguro não elimina todos os problemas financeiros, mas pode reduzir significativamente o impacto de determinados riscos”, destaca.

Segurança patrimonial

A mesma lógica se aplica à proteção patrimonial. Um incêndio, dano elétrico, evento climático, roubo ou outro tipo de ocorrência pode representar uma perda relevante para uma família ou empresa. Dependendo da situação e das coberturas contratadas, o custo para reparar ou substituir bens pode comprometer o fluxo de caixa e levar à contratação de crédito em um momento já desfavorável.

Para as empresas, a gestão desses riscos ganha ainda mais relevância. Além dos danos físicos a imóveis, equipamentos e estoques, uma ocorrência inesperada pode interromper atividades, afetar receitas e comprometer a continuidade do negócio. Nesse cenário, a contratação adequada de seguros passa a integrar uma estratégia mais ampla de proteção patrimonial e preservação financeira.

Alessandra destaca que a escolha de uma apólice precisa considerar a realidade de cada pessoa ou empresa. “Não existe uma solução única. O ponto de partida é identificar quais são os riscos mais relevantes para aquela família ou negócio, qual patrimônio precisa ser protegido, quais pessoas dependem daquela renda e qual seria o impacto financeiro de um determinado acontecimento. A partir dessa análise, é possível buscar coberturas compatíveis com as necessidades e com o orçamento”, explica.

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