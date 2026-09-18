Acordo da OPAS e Gilead para Prevenção do HIV na América Latina é uma Vitória da Sociedade Civil, diz AHF

A AIDS Healthcare Foundation (AHF), a maior organização mundial de assistência relacionada ao HIV, saúda um novo acordo entre a Gilead Sciences e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que poderá ampliar o acesso ao lenacapavir para a prevenção do HIV em 14 países da América Latina. O acordo representa um passo positivo para a expansão do acesso na região e uma vitória para a sociedade civil.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260917729965/pt/

Dr. Patricia Campos (middle), AHF Bureau Chief for Latin America & the Caribbean, speaks to attendees at a World AIDS Day concert in Mexico City on Nov. 29, 2025, about the importance of holding Gilead accountable for keeping lenacapavir out of reach of most countries in the region.

A AHF esteve entre as primeiras organizações a se mobilizar em torno de preocupações de que o acordo inicial entre a Gilead e a OMS excluía países latino-americanos, unindo-se a outras organizações da sociedade civil para exigir a ampliação do acordo. O Instituto Global de Saúde Pública da AHF, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Pública do México, também realizou um estudo analisando o impacto potencial do lenacapavir nos países da América Latina. O estudo destacou que alcançar um maior impacto na saúde pública dependerá tanto de uma redução significativa no preço quanto da aceitação por parte dos potenciais usuários.

O fato de a OPAS ou a Gilead reconhecerem ou não o papel desempenhado pela sociedade civil, por outros atores não estatais e pelas comunidades na concretização deste acordo pode parecer irrelevante para muitos; no entanto, é um fato que, desde o início da epidemia na década de 1980, esses atores têm desempenhado um papel fundamental para viabilizar acordos de tratamento e prevenção do HIV.

“É animador ver a OPAS e a Gilead criando um caminho para o acesso em países que foram excluídos do acordo anterior entre a Gilead e a OMS. No entanto, por se tratar de um arranjo distinto do acordo inicial, o objetivo não deve ser apenas um preço justo, mas sim um preço genuinamente acessível”, afirmou o Dr. Jorge Saavedra, diretor executivo do AHF Global Public Health Institute e ex-diretor-geral do Programa Nacional de AIDS do México. “Na saúde pública, costumamos dizer que é melhor prevenir do que remediar. Para nós, isso também significa que a prevenção deve ser menos custosa do que o tratamento.”

O Dr. Saavedra acrescentou: “Como convencer um governo latino-americano a pagar mais pelo lenacapavir para fins de prevenção se o tratamento antirretroviral é mais barato e também atua como prevenção secundária? Isso criaria uma grande contradição tanto na saúde pública quanto na economia.”

“Argentina, Brasil, México e Peru ajudaram a gerar as evidências clínicas para o lenacapavir por meio do estudo fundamental PURPOSE 2 da Gilead; no entanto, esses países foram excluídos do acordo original de licenciamento voluntário da empresa”, disse a Dra. Patricia Campos, chefe do escritório da AHF para a América Latina e o Caribe. “As pessoas que ajudam a tornar possível a inovação médica não deveriam, posteriormente, se ver do lado errado de uma barreira de acesso.”

Também permanecem questões importantes sobre o que o novo acordo significará na prática. A AHF insta a Gilead e a OPAS a garantirem transparência quanto a preços, cronogramas, requisitos regulatórios e outros termos fundamentais, assegurando que o acordo resulte em acesso oportuno e a preços genuinamente acessíveis. Um novo mecanismo de aquisição é bem-vindo, mas o acesso não pode existir apenas no papel.

A AHF reconhece a alta eficácia do lenacapavir, mas ressalta que ele está longe de ser uma solução mágica para o controle da epidemia de HIV. A aceitação entre as populações de maior risco também será um fator decisivo nessa equação. A AHF continuará trabalhando com governos, sociedade civil e parceiros em toda a região para defender um acesso equitativo e sustentável ao lenacapavir, juntamente com toda a gama de ferramentas comprovadas de prevenção do HIV, incluindo preservativos.

A AIDS Healthcare Foundation (AHF), a maior organização mundial de assistência à saúde voltada para o HIV/AIDS, oferece medicamentos de ponta e realiza ações de defesa de direitos para mais de 3 milhões de pessoas em 50 países, incluindo os EUA, bem como na África, América Latina/Caribe, região da Ásia-Pacífico e Europa Oriental. Em janeiro de 2025, a AHF recebeu o prêmio MLK, Jr. Social Justice Award, a mais alta distinção do The King Center para uma organização que lidera trabalhos na área de justiça social. Para saber mais sobre a AHF, acesse nosso site AIDShealth.org, encontre-nos no Facebook e siga-nos no Instagram, Twitter e TikTok.

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