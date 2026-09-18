Envelhecimento saudável exige prevenção desde a juventude

O envelhecimento saudável não é uma preocupação restrita à terceira idade. Hábitos construídos ainda na juventude, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, qualidade do sono e atenção à saúde mental, fazem parte de uma estratégia de prevenção que pode contribuir para preservar a autonomia e a qualidade de vida ao longo dos anos.

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A discussão ganha relevância à medida que a população brasileira vive mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida ao nascer no país chegou a 76,6 anos em 2024. Entre as mulheres, alcançou 79,9 anos e, entre os homens, 73,3 anos.

O aumento da longevidade amplia também o debate sobre as condições em que as pessoas chegarão às idades mais avançadas.

Para Julia Pinheiro, especialista em Gerontologia, diretora de inovação do Grupo São Lucas e idealizadora da Age & Health, pensar em longevidade pressupõe olhar para todo o ciclo da vida. “O envelhecimento é uma construção que começa muito antes. As escolhas feitas aos 20 e 30 anos também têm impacto sobre a forma como a pessoa chegará às décadas seguintes”, afirma.

Prevenção ao longo da vida

O acompanhamento dos fatores de risco para doenças crônicas reforça a importância da prevenção. Dados do Vigitel Brasil 2006-2024, do Ministério da Saúde, mostram que 29,7% dos adultos entrevistados nas capitais brasileiras e no Distrito Federal relataram diagnóstico médico de hipertensão arterial em 2024.

Doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas estão entre as doenças crônicas não transmissíveis monitoradas pelo Ministério da Saúde. Entre os fatores de risco relacionados a essas condições estão alimentação inadequada, inatividade física, tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, hábitos adotados ao longo da vida ganham importância. Alimentação equilibrada, atividade física regular, sono adequado e acompanhamento periódico da saúde integram os cuidados preventivos, que devem considerar idade, histórico individual e fatores de risco de cada pessoa.

O conceito de envelhecimento saudável também vai além da ausência de doenças. Bem-estar emocional, vínculos sociais, capacidade funcional e manutenção da autonomia fazem parte dessa abordagem.

“Não se trata de combater o envelhecimento, porque ele é um processo natural. O objetivo é criar condições para que aconteça com mais saúde, funcionalidade e qualidade de vida”, explica Julia.

Saúde física e emocional

A especialista destaca que a prevenção deve considerar diferentes dimensões da saúde. Além de acompanhamento médico e cuidados com alimentação e atividade física, aspectos emocionais e sociais também precisam ser observados.

A procura por atendimento somente quando surgem sintomas pode dificultar a identificação precoce de alguns fatores de risco. Consultas e exames preventivos, no entanto, devem seguir orientação profissional e considerar as características individuais de cada paciente.

Tecnologias aplicadas à saúde também vêm ampliando as possibilidades de acompanhamento e avaliação de riscos. Para Julia, esses recursos precisam estar associados a uma visão individualizada. “A prevenção não pode ser apenas técnica. É preciso compreender hábitos, emoções, rotina e contexto de vida para construir um cuidado realmente individualizado”, afirma.

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Com uma população que vive por mais tempo, a discussão sobre longevidade passa a envolver não apenas quantos anos uma pessoa pode viver, mas também em quais condições chegará às idades mais avançadas. Nesse cenário, a prevenção deixa de ser uma preocupação concentrada na maturidade e passa a fazer parte dos cuidados ao longo de toda a vida.