ABB na ROG.e 2026: a busca da indústria por autonomia

A indústria de óleo e gás vive uma transição rumo a operações cada vez mais autônomas onde plantas, apoiadas em inteligência artificial, não apenas automatizam tarefas, mas passam a perceber o ambiente, decidir e se adaptar a situações imprevistas em tempo real.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Chegar a esse estágio, no entanto, depende muito de como se integra tecnologia de forma contínua. Em vez de substituir sistemas inteiros, cresce a demanda por arquiteturas abertas, que preservam os ativos já instalados enquanto incorporam, aos poucos, inteligência artificial, análise de dados, nuvem e operações remotas que permitem evoluir sem interromper a produção.

É nesse contexto que a ABB, companhia global de tecnologia em eletrificação e automação, leva o tema das operações autônomas ao centro de sua participação na ROG-e 2026 (Rio Oil & Gas), maior encontro do setor na América Latina que reúne cerca de 75 mil visitantes no Rio de Janeiro. No estande da empresa, a discussão ganha forma no conceito ABB Fest, que transforma a participação na feira com uma programação que inclui diferentes conversas sobre os rumos da indústria em meio à crescente adoção de novas tecnologias.

Levantamentos realizados pela IBM indicam que 44% das operações de exploração e produção já utilizam IA e outras 45% pretendem adotá-la nos próximos três anos. No segmento de refino, 41% das instalações já aplicam a tecnologia e 52% planejam aplicar. O estudo Artificial Intelligence (AI) in Oil and Gas Market Size and Forecast 2025-2034, da Precedence Research, estima que o segmento global de IA em petróleo e gás deve alcançar US$ 25 bilhões até 2034, com crescimento anual em torno de 14%.

A ampla busca por processos autônomos é uma resposta às pressões por eficiência, produtividade e segurança em operações cada vez mais complexas. Naturalmente, os ganhos também são financeiros, estima-se uma redução de até 30% nos custos ao longo do ciclo de vida das instalações.

Operações autônomas precisam, no entanto, mais de continuidade do que da tecnologia isolada em si. Para se sustentarem de forma contínua e segura, necessitam a integração de diferentes camadas da planta que antes atuavam de forma separada. É essa amarração que a ABB apresenta no evento ao reunir cinco frentes a serviço de um mesmo objetivo.

A automação e o software de Energy Industries funcionam como o cérebro da operação, que coleta e contextualiza dados para transformá-los em decisão, com IA industrial, controle avançado e operações remotas. Já a área de instrumentação e analítica são os sentidos desse sistema: sem medição precisa e confiável, não há autonomia possível. Na ABB, a divisão de Measurement and Analytics desenvolve soluções de medição para produção mais eficiente, sustentável e segura.

Com foco em eletrificação segura e inteligente, a ABB Eletrificação oferece soluções sustentáveis que asseguram fornecimento de energia ininterrupto para todas as aplicações, impulsionando a transformação digital e a descarbonização. O segmento de Motion fabrica motores, geradores e acionamentos que tornam a operação eficiente e segura. Os equipamentos da área são desenvolvidos para serem facilmente monitorados, o que preserva a disponibilidade dos ativos e possibilita a continuidade da planta. A divisão Marine & Ports Solutions leva essa lógica às embarcações e aos terminais portuários que movimentam a produção, para que eficiência e segurança acompanhem toda a cadeia, do poço ao porto.

“Uma operação autônoma não nasce de um único equipamento, mas da capacidade de integrar dados confiáveis de toda a planta e transformá-los em decisão. É por isso que a continuidade é tão importante: a autonomia se constrói quando automação, medição, energia e ativos conversam entre si, sem interrupções”, afirma Antonio Carvalho, especialista em Automação e Líder Digital da ABB.

No ABB Fest, esse debate acontece em formato de conversa. Ao longo dos quatro dias de evento, o ABB Fest Talks reúne especialistas para discutir, entre outros temas, a transição para operações autônomas com apoio de IA, controle avançado aplicado a plataformas offshore (FPSOs) e refinarias, e análises de segurança funcional que sustentam a operação. A proposta troca a palestra tradicional por conversas mais diretas sobre os desafios reais do setor.



“O setor caminha para operações cada vez mais autônomas, e queremos discutir isso de forma aberta, próxima de quem vive a indústria. O ABB Fest nasce dessa vontade de transformar temas técnicos em conversa”, afirma Renato Martins, diretor da Divisão de Energia da ABB no Brasil.

Da conversa à prática



Os temas relacionados à autonomia da indústria levantados durante o ABB Talks ganham contornos práticos no estande da empresa durante os dias de ROG-e 2026. No espaço, são demonstradas algumas soluções do amplo portfólio da multinacional.



É o caso da divisão de Motion, que assegura movimento, precisão e controle, enquanto reduz o consumo de energia com tecnologia aplicada a motores elétricos, geradores, inversores de frequência e serviços avançados. O destaque da área para o setor é o novo motor elétrico SynRM IE6 para áreas classificadas, que viabiliza 60% menos perdas de energia em relação a motores equivalentes IE3/IR3, que atendem ao padrão mínimo de eficiência exigido atualmente no Brasil.



Também é possível experimentar o Virtual Field Service, uma solução de assistência remota com Realidade Assistida que conecta especialistas da ABB a técnicos em campo em tempo real, permitindo diagnósticos mais rápidos, redução de custos e maior disponibilidade operacional. A tecnologia reduz a necessidade de deslocamentos, otimiza a tomada de decisão e garante continuidade do suporte mesmo em ambientes industriais com conectividade limitada. O público também pode conhecer soluções de digitalização para serviços e manutenção de motores e drives, desenvolvidas para transformar dados dos ativos em informações que apoiam a tomada de decisão e aumentam a eficiência e a confiabilidade das operações.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A divisão de Eletrificação da ABB também demonstra parte de seu portfólio de soluções e tecnologias digitais que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores, a partir do conhecimento global aplicado à realidade local.