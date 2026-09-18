MLF anuncia entrada no Brasil em 2027

A Major League Fishing (MLF), maior organização de pesca esportiva do mundo, anunciou sua entrada no Brasil. A organização iniciará suas operações no país em 2027, pelo Amazonas, com a criação da MLF Brasil, sua primeira divisão internacional na América do Sul.

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A chegada da organização coloca o Brasil dentro da rede global da MLF e abre uma nova etapa para a pesca esportiva competitiva no país. O planejamento prevê inicialmente quatro anos de desenvolvimento, entre 2027 e 2030, com eventos no Amazonas e expansão gradual para outras regiões brasileiras.

O primeiro grande evento está programado para setembro de 2027, em Manaus, com a realização da MLF Brasil Expo, reunindo pesca esportiva, turismo, indústria náutica e mercado outdoor. Paralelamente à feira, será realizado o primeiro torneio oficial homologado pela Major League Fishing no Brasil, tendo o tucunaré amazônico como protagonista.

Amazonas será a porta de entrada da MLF no país

A escolha do Amazonas para iniciar as operações brasileiras está diretamente relacionada à importância internacional do estado para a pesca esportiva.

Com uma das maiores redes de rios e lagos do planeta, biodiversidade única e destinos mundialmente conhecidos entre pescadores, como Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e Manaus, o estado reúne características consideradas estratégicas para apresentar a MLF ao mercado brasileiro e, ao mesmo tempo, promover o Brasil para a comunidade internacional da pesca.

Para Dave Washburn, vice-presidente de Operações da Major League Fishing, poucos lugares no mundo conseguem reunir pesca de padrão internacional, espécies emblemáticas, pescadores apaixonados e destinos com o potencial encontrado no Brasil.

A estratégia da organização vai além de um único torneio ou estado. A intenção é desenvolver uma plataforma nacional de competições e aproximar pescadores, fãs, destinos turísticos e empresas brasileiras da estrutura internacional da Major League Fishing.

O Brasil oferece ainda uma característica pouco encontrada em outros mercados: a possibilidade de realizar competições em diferentes biomas e rios, envolvendo diversas espécies. Além do tucunaré, a diversidade brasileira inclui espécies emblemáticas da pesca esportiva como dourado, pirarara, jaú, pintado e tambaqui.

Projeto prevê Liga Nacional a partir de 2028

Após o lançamento no Amazonas em 2027, a próxima etapa do planejamento será ampliar a presença da MLF pelo país. Para 2028, está prevista a implantação da Liga Nacional MLF Brasil, com competições em diferentes regiões e a criação de uma estrutura capaz de integrar pescadores e torneios brasileiros ao ecossistema internacional da organização. Em 2029, o planejamento prevê a continuidade e expansão da Liga Nacional. A partir de 2030, o projeto poderá avançar também para a formação de ligas locais e estaduais integradas à estrutura nacional da MLF.

A organização também pretende estimular outros setores relacionados à atividade, como fabricantes de barcos, motores e equipamentos, operadores turísticos, hotéis, companhias aéreas, destinos de pesca e empresas do segmento outdoor.

O turismo é considerado um dos principais potenciais da iniciativa. A exposição dos destinos brasileiros nos canais e eventos ligados à MLF poderá contribuir para posicionar o país, especialmente o Amazonas, diante do mercado internacional de turismo de pesca.

A MLF Brasil também destacou o apoio institucional do deputado estadual João Luiz, pelo trabalho de aproximação entre a organização e as instituições do Amazonas, e do governador Roberto Cidade, pelo apoio institucional à iniciativa e pelo reconhecimento do potencial da pesca esportiva para o turismo, a economia e a projeção internacional do estado.

Copa do Mundo no Amazonas está em avaliação

Entre os projetos futuros está a possibilidade de realização da primeira MLF World Cup, conceitualmente prevista para o Amazonas em 2029. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento e avaliação pela Major League Fishing, mas prevê reunir no Amazonas pescadores representantes de diferentes países integrantes da rede internacional da organização.

A proposta é utilizar a competição como uma plataforma mundial para apresentar a pesca amazônica, o tucunaré e os destinos do estado a pescadores, fãs, empresas e veículos de comunicação de diferentes mercados.

Além da competição, o conceito prevê a participação da indústria internacional da pesca esportiva e a integração do evento com ações de promoção turística.

Brasil entra no mapa global da Major League Fishing

A criação da MLF Brasil representa uma nova etapa da expansão internacional da Major League Fishing e também uma oportunidade para aumentar a profissionalização e a projeção da pesca esportiva brasileira.

A operação brasileira terá como objetivos desenvolver competições, criar oportunidades para pescadores, fortalecer a indústria do setor, incentivar práticas responsáveis e utilizar a pesca esportiva como instrumento de promoção turística e desenvolvimento econômico.

Com a combinação entre biodiversidade, grandes rios, espécies emblemáticas e destinos reconhecidos internacionalmente, o Brasil passa a ocupar uma posição estratégica nos planos internacionais da organização.

A partir de 2027, essa nova etapa da Major League Fishing na América do Sul começa pelo Amazonas.

Sobre a Major League Fishing

A Major League Fishing (MLF) é a maior organização de pesca competitiva do mundo, responsável por uma ampla estrutura de torneios, circuitos profissionais e eventos de pesca esportiva. Seu calendário inclui circuitos e competições como Bass Pro Tour, Toyota Series e Phoenix Bass Fishing League, Starlink Series, conectando pescadores, fãs, patrocinadores e a indústria da pesca esportiva.

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