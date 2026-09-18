Kenneth De Spiegeleire é nomeado Chief Executive Officer da emnify; Frank Stoecker torna-se Presidente Executivo do Conselho

A emnify, líder global em conectividade para IoT, anunciou hoje que Kenneth De Spiegeleire, atual Chief Commercial Officer, foi nomeado Chief Executive Officer, com efeito imediato.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260917035349/pt/

Frank Stoecker, Executive Chairman, and Kenneth De Spiegeleire, CEO of emnify.

O fundador e atual Chief Executive Officer, Frank Stoecker, passará a ocupar o cargo de Presidente Executivo do Conselho, com foco nos principais relacionamentos com investidores e com o conselho, além do desenvolvimento de parcerias estratégicas.

Lars Singbartl deixará o cargo de atual Presidente do Conselho e permanecerá no conselho, após um mandato muito bem-sucedido à frente da empresa durante sua primeira década de existência. Em sua nova função como Presidente Executivo, Frank Stoecker passará a presidir o conselho.

Essa mudança de liderança impulsionará a próxima fase de rápida expansão da emnify, após a empresa ter alcançado recentemente a marca de mais de € 50 milhões em receita recorrente anual, obtendo um crescimento de 30% em relação ao ano anterior e fortalecendo tanto o EBITDA positivo quanto o fluxo de caixa.

“A emnify nunca esteve tão forte e é exatamente por isso que este é o momento certo para essa transição”, afirmou Frank Stoecker. “Kenneth é um executivo com experiência global comprovada e um histórico sólido em três empresas em fase de expansão. Durante seu período na emnify, ele acelerou nosso crescimento, fortaleceu significativamente o reconhecimento da nossa marca e consolidou nossa posição em segmentos de mercado de maior valor. Não há ninguém mais preparado para liderar a emnify em sua próxima fase de crescimento. Tenho plena confiança de que sua liderança garantirá uma transição tranquila, ao mesmo tempo em que aproveitará as oportunidades que temos pela frente”.

“É uma honra liderar a emnify em sua próxima etapa de expansão”, afirmou Kenneth. “Como empreendedor em série e um fundador visionário, Frank transformou a emnify em uma das empresas mais inovadoras e respeitadas do setor. Sua ambição e determinação incansável estabeleceram uma trajetória vencedora, fazendo com que a emnify fosse reconhecida como uma empresa Visionária por importantes analistas e especialistas do setor. Tenho o privilégio de dar continuidade à excepcional base criada por ele e por seus cofundadores, enquanto consolidamos nossa posição como líder incontestável do mercado. Queremos aliar uma inovação que define uma nova categoria aos mais elevados níveis de satisfação do cliente no setor”.

Desde que ingressou na emnify, em 2024, como Chief Revenue Officer, assumindo o cargo de Chief Commercial Officer em 2025, Kenneth tem liderado a estratégia de entrada no mercado da empresa, acelerado seu crescimento global e fortalecido sua posição no mercado corporativo. Antes de unir-se à emnify, ocupou cargos de liderança em empresas como Cisco, Vodafone e Dropbox, onde criou e expandiu organizações comerciais nas áreas de IoT, cloud e SaaS.

Sobre a emnify

A emnify é uma premiada fornecedora de conectividade para IoT que opera sua IoT SuperNetwork global, com acesso a mais de 550 redes móveis em mais de 200 países. Com base em seu próprio núcleo móvel nativo em cloud, implantado em nove regiões ao redor do mundo, a emnify permite que empresas implementem e gerenciem dispositivos conectados com controle em tempo real sobre conectividade, roteamento e políticas.

A empresa oferece suporte a milhões de dispositivos globalmente em setores como gestão de frotas, aviação, carregamento de veículos elétricos, infraestrutura digital e eletrônicos de consumo. Fundada em 2014 e sediada em Berlim, a emnify continua promovendo a conectividade preparada para o futuro por meio de padrões abertos, incluindo SGP.02, SGP.22 e SGP.32.

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Contato para a imprensa:

Fernanda Marques

Marketing — emnify

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fernanda.marques@emnify.com