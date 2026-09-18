Exposição “Arte da Nossa Gente” segue até 12 de outubro

A exposição gratuita “Arte da Nossa Gente” apresenta uma coletânea especial elaborada a partir do acervo do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP) e de 40 coleções particulares. Trata-se de uma seleção com 150 obras, divididas em cinco grandes áreas, contextualizando a criatividade e a técnica de artistas brasileiros de diferentes épocas e regiões. Ela encerrará sua temporada em 12/10/2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com base na diversidade, tanto da natureza como da população nacional, os eixos temáticos elaborados pela curadora Priscyla Gomes agrupam pinturas, gravuras, esculturas e cerâmicas segundo seis divisões claras e didáticas: “construir a paisagem”; “habitar a paisagem”; “inventar a paisagem”; “celebrar a paisagem”; “disputar a paisagem”; e “moldar a paisagem”.

Dentre os principais artistas representados na exposição, aparecem Alberto da Veiga Guignard, Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Antonio Poteiro, Arcangelo Ianelli, Carmezia Emiliano, Cícero Dias, Djanira da Motta e Silva, Francisco Brennand, Heitor dos Prazeres, Ione Saldanha, José Pancetti, Kassia Borges, Maria Lira Marques, Mario Cravo Junior, Mestre Galdino, Mestre Vitalino, Nilda Alves, Véio e Zica Bergami.

Organizada pelo Instituto Totex, a exposição “Arte da Nossa Gente” tem apresentação do Ministério da Cultura, Youse, CNP Seguros Holding Brasil, Caixa Residencial e Caixa Seguridade, além de parceria institucional com o Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP).



?Serviço:



Evento: “Arte da Nossa Gente”

Entrada: gratuita

Parceria institucional: MAB FAAP

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo (SP)

Período: terça-feira a domingo (até 12 de outubro 2026)

Horário: diariamente, das 9h às 20h

Classificação etária: livre

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acessibilidade comunicacional: serviço de audiodescrição disponível no local