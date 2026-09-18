Mavenir Lança NetAIShield: Proteção de IA Nativa Contra Fraudes para Serviços de Voz, Mensagens e de Dados de Operadoras

RICHARDSON, Texas, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis de IA nativa na nuvem, anunciou hoje o lançamento do NetAIShield, sua estrutura de proteção de IA nativa contra fraudes de última geração, projetada para proteger redes de telecomunicações e assinantes contra fraudes cada vez mais sofisticadas.

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As fraudes modernas do setor de telecomunicações vão além dos ataques isolados. Cibercriminosos agora comandam campanhas coordenadas envolvendo canais de voz, mensagens, dados e OTT, passando por operadoras de telecomunicações, órgãos governamentais e instituições financeiras, utilizando áudio deepfake, identidades sintéticas, SIM swap, SIM box e técnicas de engenharia social baseadas em IA. As soluções contra fraude tradicionais, desenvolvidas para detectar ameaças em domínios de rede individuais, oferecem somente parte da visão, viabilizando que ataques cada vez mais complexos não sejam detectados.

O NetAIShield responde a esse desafio com uma arquitetura de defesa multicamada baseada em IA criada para correlacionar telemetria de rede, comportamento do assinante, eventos de sinalização, inteligência das mensagens e indicadores de ameaças em uma visão unificada e em tempo real da fraude. Projetado para trabalhar em conjunto com o portfólio de segurança existente da Mavenir ou como uma sobreposição para soluções de detecção de fraudes de terceiros, o NetAIShield viabiliza que as operadoras detectem, priorizem e neutralizem ataques sofisticados, incluindo com SIM Farms e Application Farms, com o mínimo de interrupção da infraestrutura existente.

Uma inovação fundamental do NetAIShield são as Comunicações Protegidas por IA, que estendem a proteção contra fraudes além da rede para assinantes individuais. Embora a segurança da camada da rede proteja o público com a identificação e o bloqueio do tráfego fraudulento antes que as chamadas sejam completadas, os golpes mais perigosos ocorrem cada vez mais durante conversas em tempo real. As Comunicações Protegidas por IA eliminam essa lacuna com um assistente pessoal de IA capaz de filtrar de forma inteligente chamadas de desconhecidos, monitorar conversas em busca de indícios de engenharia social, falsificação de voz deepfake, fraude financeira e outros comportamentos suspeitos, além de intervir em tempo real quando os riscos são detectados.

Operando de forma transparente nos dispositivos existentes sem exigir novo hardware, o recurso funciona com base no consentimento e com conformidade regulatória, informando os chamadores que eles estão interagindo com um assistente de monitoramento de IA. Os contatos confiáveis podem ultrapassar o monitoramento, enquanto as chamadas de desconhecidos são autenticadas antes de chegar ao assinante. Para proteção contínua, o assistente de IA pode permanecer na chamada e avaliar o risco em tempo real, alertar os assinantes por meio de avisos discretos de sussurro. ou ajudar a encerrar ou redirecionar conversas fraudulentas quando necessário. A plataforma aprende continuamente com os padrões de ataque emergentes, permitindo uma proteção que evolui juntamente com a mudança das táticas de fraude.

Desenvolvido com base no portfólio de segurança comprovado da Mavenir, já implementado em mais de 70 redes de operadoras Tier-1 e protegendo mais de um bilhão de assinantes em todo o mundo, o NetAIShield é a próxima evolução da segurança de telecomunicações de IA nativa que combina a inteligência em toda a rede com a proteção personalizada e em tempo real para os assinantes, no combate à ameaça, em rápida expansão, de fraudes por IA. O NetAIShield, juntamente com SpamShield, CallShield, e LinkShield possibilita que as operadoras móveis criem uma experiência móvel segura para mensagens seguras, chamadas seguras e navegação segura.

Ilia Abramov, Vice-Presidente e Gerente Geral da Unidade de Negócios de Segurança da Mavenir: “A fraude passou a ser agêntica, multimodal e profundamente pessoal. Com o NetAIShield e seu agente de monitoramento de chamadas baseado em IA, a Mavenir oferece uma camada de inteligência que detecta sinais de ameaças e protege os assinantes em tempo real.”

Junte-se à Mavenir na FutureNet Asia 2026, de 22 a 23 de setembro, em Singapura, e veja como o NetAIShield leva as operadoras de uma defesa reativa para a proteção baseada em IA. Marque uma reunião aqui

Veja a página do produto NetAIShield: https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/netaishield/

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Declarações de Previsão

Este comunicado de imprensa pode conter declarações de previsão, nos termos da legislação de valores mobiliários aplicável. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre os recursos do produto da Mavenir, desempenho esperado, benefícios previstos para as operadoras, empresas e assinantes, oportunidades de mercado, evolução da tecnologia, tendências do setor e perspectivas de negócios futuros."

As declarações de previsão geralmente são identificadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "poderia", "projetado para", "habilitar", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "deveria", "irá", "iria" ou expressões semelhantes. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e/ou informações da Mavenir disponíveis até a data deste comunicado. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos resultados expressos ou implícitos devido a uma série de fatores, incluindo, sem limitação, mudanças no setor de telecomunicações e no cenário competitivo; desenvolvimentos regulatórios que afetem as redes de telecomunicações e a tecnologia de IA; dependência da tecnologia e da infraestrutura de terceiros; e condições econômicas e dos mercados em geral. A Mavenir não é obrigada a atualizar ou revisar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9829502)