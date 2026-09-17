TIMELAB desenvolve prancha alisadora OEM/ODM que atinge 200°C em três pontos de medição distintos em 15 segundos

A TIMELAB Co., Ltd., uma fabricante japonesa de aparelhos de beleza (atuando nos modelos OEM/ODM), desenvolveu uma prancha alisadora destinada à personalização OEM/ODM para marcas internacionais de cuidados capilares e para o mercado profissional. Em testes realizados a 230 V com ajuste de 260°C, todos os três pontos de medição da placa atingiram pelo menos 200°C após 15 segundos.

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Testes de temperatura em três pontos da placa

Uma unidade desenvolvida para o mercado europeu, com temperatura máxima de 260°C, foi testada a 230 V. Quinze segundos após ser ligada, as leituras nas partes frontal, central e traseira foram de 212,5°C, 227,5°C e 200,0°C, respectivamente. A partir de aproximadamente 60 segundos, as diferenças de temperatura entre os três pontos diminuíram, indicando uma tendência de estabilidade.

Controle preciso de temperatura

Um sensor NTC localizado dentro do elemento de aquecimento de cerâmica metálica (MCH) detecta a temperatura. Um microcontrolador (MCU) lê o sinal e ajusta a potência do aquecedor. Os elementos de aquecimento MCH superior e inferior são controlados de forma independente, garantindo temperaturas estáveis ??após o aquecimento rápido.

Cinco funções de proteção

A unidade de desenvolvimento incorpora:

Um fusível de 6,3 A para proteção contra curto-circuito ou sobrecorrente Corte automático de energia acima de 270 V CA Corte automático de energia abaixo de 85 V CA Proteção contra superaquecimento de primeiro estágio, caso a temperatura da placa ultrapasse 280°C Proteção contra superaquecimento de segundo estágio, por meio de um interruptor de proteção térmica de 300°C

Personalização OEM/ODM

A TIMELAB personaliza o design, o formato da placa, os materiais, o tratamento de superfície, as configurações de temperatura, a tensão e os plugues. A empresa recebe consultas de marcas internacionais, fabricantes e distribuidores.

Nota: Os dados de temperatura são valores de referência de fábrica, obtidos a partir de uma unidade de desenvolvimento testada a 230 V. Os resultados podem variar dependendo das condições de operação, tensão de alimentação, método de medição e variações individuais de cada unidade. O limite máximo de 260°C aplica-se à especificação para o mercado europeu. As especificações finais, critérios de inspeção, normas e certificações serão definidos de acordo com as regulamentações do mercado de destino e os requisitos acordados.

Sobre a TIMELAB

A TIMELAB oferece serviços integrados de OEM/ODM para pranchas alisadoras, secadores de cabelo e dispositivos de beleza, abrangendo desde o planejamento até a produção e inspeção.

Empresa: TIMELAB Co., Ltd.

Diretora Representante: Yoko Oguchi

Endereço: Sala 301, 2-5-18 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0033, Japão

Fundação: Maio de 2015

Site: https://www.timelab.co.jp/en/

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Contato para Mídia e OEM/ODM

Koichi Oguchi, Vendas Internacionais de OEM/ODM

Tel: +81-45-900-2330

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