Elliptic lança o agente Decode para responder a perguntas sobre riscos na on-chain e demonstra como funciona

A Elliptic, líder global em gestão de riscos na on-chain, lançou hoje o Decode, um assistente virtual baseado em inteligência artificial (IA) desenvolvido a partir de sua própria plataforma de inteligência. O agente Decode responde, em segundos, a perguntas em linguagem natural sobre endereços de criptoativos e sua exposição, apresentando as evidências por trás de cada resposta.

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As equipes de conformidade e investigação precisam de respostas para perguntas que ninguém previu. Extrair essas respostas dos dados se tornou uma habilidade especializada, de modo que as perguntas ficam sem resposta ou acabam não sendo feitas. Enquanto isso, os agentes ilícitos agem com a velocidade de uma máquina e começam a se posicionar em ambos os lados de uma transação.

Assistentes de IA de uso geral podem fornecer uma resposta. Contudo, eles não conseguem mostrar de onde ela veio. Não é possível apresentar uma resposta fluente, mas sem fundamentação, a um revisor de segunda linha, a um auditor ou a um órgão regulador.

"O mercado está repleto de soluções de IA que pedem para ser confiadas. Isso não é suficiente quando alguém pergunta como você chegou a uma decisão", afirmou Jackson Hull, CTO da Elliptic. "Publicamos o Elliptic Standard na semana passada e dissemos que todo sistema agentivo precisa atender a esse padrão, começando pelo nosso. O agente Decode atende ao padrão. Se você não consegue verificar uma resposta, não consegue defender a decisão que tomou com base nela."

Como funciona

O agente Decode muda o ponto de partida. Em vez de construir uma linha de investigação passo a passo, o usuário digita o que deseja saber. Por exemplo:

A quem pertence esse endereço e a quais riscos ele está exposto?

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A interação é coloquial. Uma resposta geralmente leva à próxima pergunta, e como o contexto é mantido, não é preciso reformular a pergunta seguinte do zero. O agente Decode também sugere perguntas de acompanhamento, com base nos dados apresentados. O analista escolhe qual seguir.

Entretanto, nem todas as consultas precisam disso, e as pesquisas simples já eram rápidas. O agente Decode é mais útil em consultas para as quais não foi criado um relatório. Ele também pode processar uma consulta única em um lote de endereços ou em um conjunto de casos, identificando contrapartes, destinos e padrões recorrentes em comum. Do contrário, um analista teria de reunir essas informações endereço por endereço.

As respostas são apresentadas em tabelas ordenadas e acompanhadas de um resumo em linguagem simples. Cada uma inclui também a consulta que a gerou e mostra como a pergunta foi interpretada antes de ser executada. Esse trabalho, que antes levava horas para ser realizado por um analista, agora é concluído em segundos, e um revisor pode verificar como se chegou a esse resultado. Sem "caixa preta".

Desenvolvido segundo o Elliptic Standard

Na semana passada, a Elliptic publicou o Elliptic Standard, uma estrutura para regulamentar a inteligência artificial (IA) autônoma no contexto de riscos na on-chain. O agente Decode é a primeira solução da empresa desenvolvida segundo esse padrão.

Transparência e validação do modelo. As etapas de raciocínio acompanham cada resposta, permitindo que o método seja examinado, e não apenas inferido. Ao aplicar a mesma pergunta aos mesmos dados, chega-se à mesma conclusão, mesmo que o resumo seja redigido de maneira diferente.

Há supervisão humana incorporada ao projeto. O agente Decode não encerra casos nem decide o rumo de uma investigação. Ele apresenta a próxima pergunta e cabe ao analista decidir se deve segui-la.

Qualidade dos dados. As respostas são geradas com base em bilhões de endereços rotulados e na inteligência que a Elliptic vem construindo desde 2013, não apenas em dados brutos da on-chain.

O Decode já está em operação com clientes do setor público e estará disponível para o setor privado ainda este ano.

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder global em gestão de riscos na on-chain e possibilita a conformidade em tempo real com velocidade de agente. Desenvolvida para assegurar a conformidade desde o início, nossa plataforma fornece os dados e a inteligência de blockchain mais abrangentes do mercado, combinando cobertura, precisão e disponibilidade sem igual, permitindo que organizações exigentes administrem riscos, garantam a conformidade e impulsionem suas operações de inteligência com confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres e possui escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, visite www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260917404168/pt/

Assessoria de imprensa: Rachel Matthews

Diretora Global de Marketing e Comunicação, Elliptic

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rachel.matthews@elliptic.co