A Beacon adquire a Haize Labs para impulsionar a IA na economia real

A Beacon Software (Beacon), a primeira holding centralizada de IA, anunciou hoje a aquisição da Haize Labs, uma empresa de confiabilidade de IA que testa e protege agentes de IA para implementação no mundo real. A equipe da Haize Labs se juntará à Beacon para formar seu Grupo de Pesquisa em IA Aplicada; o cofundador e CEO Leonard Tang assumirá o cargo de vice-presidente de Pesquisa em IA, liderando o sistema operacional de IA implementado nas empresas da Beacon.

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A Beacon acredita que a maneira mais rápida de levar a IA para a economia tradicional é por meio das empresas de software que as indústrias essenciais já utilizam e nas quais confiam, equipando-as com infraestrutura de IA. A Beacon adquire essas empresas visando ao crescimento de longo prazo e as conecta a um sistema operacional de IA centralizado, que ganha mais valor e capacidade a cada nova aquisição e setor incorporado.

A incorporação da equipe da Haize Labs fortalecerá essa plataforma tecnológica centralizada, que oferece capacidades compartilhadas de engenharia, IA, produto e estratégia de mercado ao portfólio da Beacon — composto por 45 empresas de software com clientes nos setores de lazer, serviços de utilidade pública, educação, governo, manufatura e outras indústrias essenciais.

Os principais focos do novo Grupo de Pesquisa em IA Aplicada da Beacon incluem: criar uma infraestrutura de IA reutilizável que gere valor cumulativo em todo o portfólio da Beacon, sem eliminar o contexto local de cada empresa; traduzir o conhecimento especializado do setor em sistemas de avaliação e feedback que definam os padrões de excelência para cada negócio; Implementação de testes contínuos, simulações de intrusão (red teaming) e observabilidade para agentes de IA antes e depois da implantação; e desenvolver produtos de IA que reduzam a carga administrativa, aprimorem o atendimento ao cliente e impulsionem o crescimento das empresas do portfólio.

“As empresas locais merecem acesso ao mesmo nível de talentos e tecnologia de IA que as maiores empresas do mundo”, disse Nilam Ganenthiran, fundador e CEO da Beacon. “A Haize Labs traz para a Beacon engenheiros excepcionais que sabem identificar onde a IA falha e como aprimorá-la. Juntos, desenvolveremos uma IA com a qual nossos clientes possam contar, integrada aos softwares que eles já utilizam e em que confiam.”

“Não faltará IA nas empresas da Fortune 500. O desafio maior é tornar a IA útil para as empresas que impulsionam o restante da economia — onde a maioria das pessoas trabalha e gera valor”, afirmou Leonard Tang, cofundador e CEO da Haize Labs, que se junta à Beacon como vice-presidente de Pesquisa em IA. “A Haize Labs foi fundada com a missão de criar uma IA na qual qualquer empresa possa confiar. Agora, nosso trabalho será aplicado diretamente ao amplo e crescente portfólio de empresas essenciais da Beacon.”

Sobre a Beacon

A Beacon é a primeira holding centralizada de IA. A Beacon adquire empresas de software que atendem clientes da economia tradicional e as equipa com infraestrutura de IA para impulsionar seu crescimento. A empresa está desenvolvendo o principal sistema operacional de IA do mundo, capaz de mapear a operação das empresas, permitindo que o valor se multiplique para todo o portfólio a cada nova aquisição. A Beacon está sediada em Toronto, Ontário. Saiba mais em https://www.beaconholdings.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260917458853/pt/

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