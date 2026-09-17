Videocast debate preconceito à obesidade

Apesar dos avanços científicos sobre a obesidade nas últimas décadas, muitas pessoas ainda enfrentam julgamentos relacionados ao peso corporal. Frequentemente associada à falta de força de vontade ou disciplina, a obesidade continua cercada por mitos que podem influenciar a forma como a doença é percebida, discutida e até mesmo tratada.

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É a partir dessa reflexão que surge o Pod Sem Estigma, videocast apresentado pela jornalista Izabella Camargo e desenvolvido pela Lilly em parceria com o UOL. A proposta é promover conversas abertas sobre obesidade, conectando evidências científicas, experiências de vida e diferentes perspectivas sobre uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

“Embora os avanços da ciência tenham ampliado significativamente o conhecimento sobre a obesidade, ainda persistem percepções que reduzem uma condição complexa a escolhas individuais. Com o Pod Sem Estigma, buscamos contribuir para uma conversa mais informada, empática e baseada em evidências, dando espaço para especialistas e convidados compartilharem perspectivas que ajudem a desconstruir preconceitos e ampliar a compreensão sobre a doença”, afirma Fabiana Cyrulnik, diretora médica de obesidade da Lilly do Brasil.

Com episódios semanais, o programa reúne especialistas e convidados para abordar temas como estigma, saúde mental, alimentação, atividade física, autocuidado e os desafios que fazem parte da jornada de quem convive com a obesidade.



Entre os participantes da temporada estão a comunicadora Silvia Popovic, a influenciadora Boo Unzueta e a atriz Luana Xavier, que se juntam a especialistas para discutir diferentes aspectos da doença a partir de suas experiências e trajetórias. Ao aproximar ciência e histórias reais, o videocast busca ampliar o entendimento sobre a obesidade e contribuir para uma conversa mais informada e livre de preconceitos.

O episódio de estreia, que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, aborda a obesidade como uma jornada contínua de cuidado, explorando aspectos que vão além dos números na balança.



Participam da conversa a comunicadora Silvia Popovic e a endocrinologista Dra. Erika Paniago, ao lado da apresentadora Izabella Camargo, em uma discussão sobre os desafios do cuidado de longo prazo, as transformações que nem sempre são visíveis e a importância do apoio durante o tratamento.

Ao longo da temporada, os episódios abordarão temas presentes no dia a dia de quem vive com obesidade, sempre sob a perspectiva de que a doença é resultado da interação de múltiplos fatores e vai muito além de comportamentos individuais ou escolhas pessoais.

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O videocast “Pod Sem Estigma” já está disponível e pode ser acompanhado pelo público nas principais plataformas de áudio e vídeo: YouTube, Spotify, Apple e Google Podcasts.