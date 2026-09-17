Dr. Ricardo Cavalcanti toma posse na ABCPE

O médico e professor Dr. Ricardo Cavalcanti, membro fundador da Academia Brasileira de Cirurgiões Plásticos Escritores (ABCPE), tomou posse na instituição durante cerimônia realizada na Associação Paulista de Medicina (APM), em São Paulo.

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A posse marca mais um capítulo de sua trajetória dedicada à medicina, ao ensino e à produção e difusão do conhecimento. Como membro fundador, Cavalcanti participa também da construção e consolidação da Academia, criada para aproximar profissionais que compartilham a atuação médica com o interesse pela literatura, pela cultura e pela produção intelectual.

A Academia reúne médicos que, paralelamente à atividade profissional, mantêm atuação no campo da literatura e da produção intelectual, promovendo o diálogo entre ciência, medicina, cultura e humanidades.

Para Ricardo Cavalcanti, a posse representa também o compromisso de ampliar esse diálogo. “Recebi com muita satisfação e gratidão todas as manifestações de carinho e reconhecimento pela nossa posse, realizada na Associação Paulista de Medicina, em São Paulo, ao lado do meu colega, Dr. Romulo Mene, cirurgião plástico da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A Academia Brasileira de Cirurgiões Plásticos Escritores é um braço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e reúne, entre seus membros, profissionais que também se dedicam à produção intelectual e à cultura. Entre os cerca de 7.500 cirurgiões plásticos da Sociedade, ocupamos duas das 40 vagas da Academia, o que nos deixa muito honrados e, sobretudo, reforça a oportunidade de contribuir para ampliar o diálogo entre a medicina, a cultura e a produção de conhecimento”, afirma.

Professor e médico com trajetória ligada à formação de profissionais de saúde, Ricardo Cavalcanti é diretor do hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e atua na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Sua carreira reúne atividades assistenciais, acadêmicas e de gestão, além da participação em projetos voltados à educação médica como presidente do ICC – Instituto Carlos Chagas.

A cerimônia de posse, realizada na capital paulista, reuniu integrantes da Academia, médicos, professores e convidados. Como membro fundador, Cavalcanti passa a participar das atividades acadêmicas e culturais da instituição, contribuindo para fortalecer a interlocução entre medicina, literatura e produção de conhecimento.

Palestra em Capri, na Itália

O Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti participa do Plastic Surgery Capri 2026 – “When Science Meets La Dolce Vita”, encontro internacional de cirurgia plástica realizado de 5 a 7 de outubro, em Capri, Itália.

O congresso reúne 85 especialistas de 27 países e quatro continentes, com programação dedicada aos avanços da cirurgia plástica estética, reparadora e regenerativa.

Cavalcanti foi convidado para integrar a Comissão Científica internacional do evento. Também presidirá a LATAM Table e apresentará a palestra “Tuberous Breasts: Personal Experience” (Mama Tuberosa: experiência pessoal).

O encontro é divulgado pela AIRMESS – Academy of International Regenerative Medicine & Surgery Society, entidade internacional voltada à medicina e cirurgia regenerativa.

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No dia 8, a comissão científica será recebida pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.