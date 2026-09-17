LLYC Brasil e clientes vencem SABRE e Stevie Awards 2026

A LLYC Brasil, consultoria global de comunicação, marketing digital e assuntos corporativos, consolida sua posição de liderança e inovação no mercado ao ser reconhecida em duas das maiores premiações de comunicação e negócios do mundo: o SABRE Awards Latin America 2026 e o International Business Awards (Stevie Awards) 2026. Ambas as premiações consagram o trabalho de cocriação estratégica desenvolvido pela consultoria em parceria com seus clientes, demonstrando a capacidade de transformar desafios complexos de negócios em oportunidades ao combinar criatividade, influência e análise de dados para gerar conexões profundas.

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Entre os projetos brasileiros premiados no SABRE Awards Latin America 2026, destaca-se a campanha "#AlémDosCentímetros", realizada em parceria com a BioMarin. Uma estratégia de relações públicas e advocacy que mobilizou a sociedade civil para desconstruir o mito de que o tratamento do nanismo é apenas estético, resultando na 4ª maior consulta pública da história da Conitec para doenças raras. O projeto foi vencedor na categoria Healthcare e figura como finalista do prestigiado Platinum SABRE Award for Best in Show.

A operação brasileira também obteve dois Certificados de Excelência na mesma premiação: o projeto "Intelligence to plan. Engineering to transform.", desenvolvido para a Timenow (na categoria Business-To-Business Marketing), projeto que reposicionou a marca para conectar o plano de crescimento nacional e global da consultoria de engenharia ao seu ecossistema de inovação, e o case "The Earthshot Prize: Positioning one of the world's most prestigious environmental awards", realizado para o The Earthshot Prize -TEP (na categoria Corporate Social Responsibility), que estruturou a chegada ao Brasil da premiação ambiental fundada pelo Príncipe William, garantindo visibilidade massiva para a sustentabilidade.

Já no Stevie Awards 2026, a LLYC Brasil conquistou dois troféus de Ouro por sua excelência estratégica: o projeto "From Crisis to Definitive License: Rebuilding Blaze's Reputation in Brazil's Regulated Market", realizado para a Blaze (na categoria Brand / Reputation Management). O projeto destaca o uso de inteligência de dados para reverter um cenário crítico de imagem até a obtenção de sua licença definitiva de operação, e "The Earthshot Prize Brazil: Scaling Climate Literacy through National Mass Media", desenvolvido para o The Earthshot Prize (na categoria Achievement in Environmental), que ampliou o debate sobre letramento climático nos principais veículos de imprensa do país.

Sobre este momento de celebração, Diego Olavarria, Sócio e Diretor Geral da LLYC Brasil, destacou: “Para nós, falar de comunicação estratégica hoje é falar de inovação, dados, inteligência artificial e muita criatividade aplicadas às especialidades da nossa consultoria. Estes prêmios são uma validação fantástica deste modelo diferenciador que conecta tecnologia e sensibilidade humana para antecipar cenários e apoiar nossos clientes em seus momentos de verdade. Dedicamos esses reconhecimentos aos nossos clientes pela parceria e confiança mútua na cocriação de caminhos inovadores, e a todo o time brasileiro que, sob a premissa de One LLYC, atua de forma obstinada para entregar resultados que transformam negócios.”

O SABRE Awards Latin America, promovido pela PRovoke Media, celebra anualmente as campanhas de relações públicas com os mais altos níveis de planejamento, criatividade e impacto de negócios na região. A cerimônia oficial de premiação desta edição está programada para ocorrer no dia 21 de outubro de 2026, em São Paulo.

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Por sua vez, o Stevie Awards (International Business Awards), criado em 2002 para reconhecer mundialmente as contribuições excepcionais de empresas e profissionais de diversos setores, realizará a sua tradicional noite de gala e entrega oficial dos troféus no dia 28 de outubro de 2026, em Paris, na França. Ambos os eventos reunirão os principais líderes do setor para coroar o talento e a excelência que movem o mercado global.