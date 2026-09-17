Light e CAS ampliam a eficiência na gestão da medição

A Light apresentou, durante o WAF 2026 – Workshop de Aplicabilidade e Fundamentos, iniciativas voltadas ao atendimento de clientes do Grupo A, com projetos de automatização da gestão de coleta e utilização de telemetrias Wi-Fi para ampliar a eficiência operacional e a confiabilidade dos processos de medição. Os projetos foram apresentados por Thiago Lueci e Ivan Vasques, da Light, durante a 11ª edição do evento, promovido pela CAS Tecnologia entre os dias 20 e 22 de maio de 2026, em São Paulo.

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O WAF 2026 reuniu profissionais das principais distribuidoras de energia do Brasil para compartilhar experiências relacionadas à telemedição, Smart Grids, proteção à receita, transformação digital e inovação aplicada ao setor elétrico.

Oportunidade: ampliar a eficiência da gestão da medição

Buscando ampliar a eficiência das operações de telemedição para clientes do Grupo A, a Light apresentou iniciativas voltadas à automação da gestão de coleta e à ampliação das alternativas de comunicação dos pontos de medição. Com apoio das soluções da Plataforma Hemera, da CAS Tecnologia, a concessionária vem ampliando a automação de processos relacionados à coleta de dados de medição, favorecendo maior agilidade operacional, disponibilidade das informações e eficiência das equipes.

Além da automação da gestão de coleta, a Light também apresentou iniciativas utilizando telemetria Wi-Fi, ampliando as alternativas de comunicação para instalações com características específicas de conectividade.

Benefícios

As iniciativas apresentadas trouxeram ganhos importantes para a operação, entre eles:

Fortalecimento da automatização dos processos de coleta;

Maior agilidade na gestão das informações de medição;

Ampliação da conectividade em locais com restrições de comunicação;

Evolução contínua dos processos de telemedição;

Fortalecimento da transformação digital das operações.



Além dos ganhos operacionais, os projetos contribuem para ampliar a disponibilidade das informações de medição e apoiar processos corporativos cada vez mais integrados.

CAS Tecnologia: apoiando a evolução das operações de telemedição

O case apresentado pela Light reforça um dos principais pilares da atuação da CAS Tecnologia: transformar dados e processos de medição em inteligência operacional com agilidade.

Especializada em Smart Grids, Big Data, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial e integração de sistemas corporativos, a CAS Tecnologia desenvolve soluções voltadas para os segmentos de energia, água e gás, apoiando concessionárias na modernização de processos críticos relacionados à medição, faturamento, proteção à receita e eficiência operacional.

Atualmente, a Plataforma Hemera está presente em 88% das maiores distribuidoras de energia do Brasil, gerenciando mais de 3,5 milhões de pontos telemedidos de energia, água e gás. A empresa tem presença global, com soluções em todos os continentes.



A CAS Tecnologia atua conectando equipamentos de campo — AMI, MDC —, plataformas de gestão da medição — MDM —, sistemas analíticos e de inteligência artificial (IA) — e sistemas corporativos — ERP, faturamento, despachos (drives e APIs) —, favorecendo ecossistemas digitais cada vez mais integrados.



Um case de evolução operacional

A experiência apresentada pela Light demonstra como a combinação entre automação, conectividade e integração de sistemas pode contribuir para a evolução contínua das operações de telemedição.

Ao unir a expertise operacional da Light às soluções da Plataforma Hemera, da CAS Tecnologia, os projetos apresentados demonstram como a integração entre operação e tecnologia pode gerar mais eficiência, conectividade e confiabilidade para as distribuidoras de energia.

Sobre o WAF 2026

O WAF – Workshop de Aplicabilidade e Fundamentos — é um evento fechado, exclusivo para convidados, promovido pela CAS Tecnologia, que reúne especialistas, gestores e profissionais das principais concessionárias do país para compartilhar experiências, tendências e casos reais relacionados à telemedição, Smart Grids, proteção à receita, transformação digital e inovação no setor de utilities.

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Em sua edição de 2026, realizada entre os dias 20 e 22 de maio em São Paulo, o workshop reuniu representantes das maiores distribuidoras brasileiras de energia elétrica, consolidando-se como um dos principais fóruns de troca de conhecimento sobre tecnologia aplicada ao setor elétrico.