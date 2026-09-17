Evento em BH reúne distribuidoras para debater tecnologia

Empresários, diretores e gestores do setor atacadista distribuidor se reúnem em Belo Horizonte, no dia 7 de outubro, para o Atacadotech 2026. O encontro será realizado no Amadeus Business Tower e terá uma manhã de discussões sobre os desafios que já fazem parte da rotina das distribuidoras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A programação inclui temas como os pilares de uma distribuidora digital, a gestão de armazéns, a produtividade na logística, os impactos da Reforma Tributária sobre a controladoria e o uso de inteligência artificial e robôs digitais. O evento conta com o apoio institucional da Associação dos Distribuidores de Minas Gerais (Ademig) e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), entidade que representa o setor atacadista e distribuidor em âmbito nacional.

O que define uma distribuidora digital

A transformação digital no setor vai além da criação de canais de vendas pela internet ou da adoção isolada de novos sistemas. Ela envolve a integração entre pessoas, processos e informações para conectar áreas como vendas, estoque, logística, financeiro e atendimento.

Na prática, uma operação mais integrada pode reduzir atividades manuais, evitar retrabalho e melhorar a qualidade das informações utilizadas nas decisões. Esse movimento se torna especialmente relevante para empresas que administram grande variedade de produtos, pedidos, clientes e entregas.

“A distribuidora digital não é aquela que apenas utiliza mais tecnologia. É aquela que consegue conectar sua operação, transformar dados em decisões e responder com mais agilidade às mudanças do mercado”, afirma Juliana Maranhão, embaixadora do Atacadotech 2026.

Logística e produtividade

A eficiência dentro dos armazéns também estará em pauta. O debate passará por atividades como recebimento, armazenagem, separação, conferência e expedição de mercadorias, etapas que afetam diretamente a produtividade e a qualidade das entregas.

A programação também discutirá o uso de indicadores e modelos de remuneração relacionados ao desempenho das equipes de logística. A proposta é analisar como processos bem definidos, tecnologia e gestão de pessoas podem contribuir para uma operação mais eficiente.

Reforma Tributária além da área fiscal

Outro tema será o papel da controladoria diante da Reforma Tributária. Embora o assunto seja frequentemente associado às áreas fiscal e contábil, seus efeitos podem alcançar a formação de preços, as margens, o fluxo de caixa e o planejamento financeiro das distribuidoras.

Empresas com grande volume de operações e variedade de produtos precisarão avaliar possíveis mudanças em processos, sistemas e critérios de gestão.

“A Reforma Tributária não deve ser tratada apenas como uma obrigação fiscal. Ela também exige uma análise dos impactos sobre a operação e sobre as decisões da empresa”, observa Juliana.

Inteligência artificial chega à rotina das distribuidoras

O uso de inteligência artificial e robôs digitais completa a programação. Essas tecnologias já podem ser aplicadas na automação de tarefas repetitivas, no processamento de informações e no apoio a atividades administrativas, comerciais e operacionais.

A discussão abordará como identificar processos que podem ser automatizados e quais cuidados devem ser considerados para que a tecnologia simplifique a rotina, em vez de aumentar a complexidade da operação. Além do conteúdo, o Atacadotech reservará espaço para troca de experiências e relacionamento entre profissionais que enfrentam desafios semelhantes no setor.

O encontro será realizado das 8h30 às 13h. As informações sobre a programação e as inscrições estão disponíveis no site do evento.

Serviço

Atacadotech 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Data: 7 de outubro de 2026

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Amadeus Business Tower, Belo Horizonte (MG)

Informações e inscrições: https://atacadotech.com.br/