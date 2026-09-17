Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro

O Dia da Árvore em 21 de setembro marca o final do inverno e o início da primavera no Hemisfério Sul. A data serve para conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, o combate ao desmatamento e o papel vital das plantas no planeta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Depois de mais de quatro décadas sem registros oficiais, uma árvore quase esquecida da história brasileira foi documentada: o pau-cravo (Dicypellium caryophyllaceum). Espécie nativa da floresta amazônica, pode atingir até 30 metros de altura e é conhecida por seu aroma marcante e sua longa trajetória de exploração no Brasil Colonial. A planta, considerada criticamente em perigo de extinção, foi encontrada na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte.

“A importância da conservação do pau-cravo é reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro. Ele consta na Lista Nacional da Flora Ameaçada de Extinção, publicada pelo Ibama em 2008 — norma ainda vigente e que formaliza o status de risco da espécie no território nacional”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A gestão das árvores nas cidades deve seguir preceitos científicos da silvicultura urbana, disciplina que alia o conhecimento botânico, a biomecânica vegetal e a Engenharia para planejar, conduzir e monitorar o patrimônio verde das metrópoles.

Com a perspectiva de que os fenômenos climáticos extremos passam a fazer parte da rotina das cidades, a reestruturação da arborização urbana se torna essencial. A silvicultura urbana exige o acúmulo de conhecimentos de Agronomia e Engenharia Florestal.

Segundo José Walter Figueiredo, vice-presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto (AEAARP) e membro do Comitê Técnico de Normatização e Manejo Arbóreo do Crea-SP, para os novos plantios, não podemos escolher espécies apenas por apelo estético ou econômico e que não possuem a adaptação ideal para todas as nossas condições urbanas. Devemos focar nas espécies dos biomas locais, que evoluíram durante milênios adaptadas ao nosso solo e clima.

Especialistas ressaltam que rajadas de vento a partir de 50 km/h a 60 km/h já exercem uma força considerável sobre tipos de árvores plantadas em ambientes urbanos e que estão fragilizadas. Quando os municípios são atingidos por tempestades severas ou ciclones com ventos que alcançam de 80 km/h a 100 km/h, a pressão biomecânica expõe qualquer defeito estrutural preexistente nas árvores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“As políticas públicas precisam ser implementadas para promover a arborização em toda a cidade de maneira planejada, garantindo que os benefícios das áreas verdes sejam estendidos a todas as regiões e contribuam para a mitigação das altas temperaturas urbanas”, conclui Vininha F. Carvalho.