Tati Barbieri é a embaixadora do luxo no Carnaval do Brasil

Tati Barbieri já se tornou a embaixadora do luxo no Carnaval do Brasil. A influenciadora vem reforçando, pelo quarto ano consecutivo, sua paixão e entrega à maior festa popular brasileira, contribuindo com a comunidade no Salgueiro ao lado da filha, Sthe, que também é musa, e investindo recursos em suas fantasias, eventos pré-carnavalescos, como seu Tati Folia, ensaios fotográficos e fashion films.

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Entre os momentos mais marcantes de sua trajetória recente na escola, destaca-se o figurino de luxo desfilado no último carnaval — que incluiu peças com detalhes banhados a ouro e dezenas de milhares de cristais —, além da forte mobilização digital em torno dos preparativos da escola. Com a renovação oficializada, a expectativa da comunidade e dos fãs da influenciadora agora se volta para o enredo e para as novidades que ela promete trazer para a Sapucaí.

Nas redes sociais, a agremiação comemorou a permanência da influenciadora. "Ela é musa, ela é madrinha, ela é embaixadora. Ela é tudo! Tati Barbieri continua conosco para mais uma temporada como Musa do Salgueiro. Brilhe, Tati. A casa é sua!", publicou a escola. O Salgueiro vai revisitar uma das histórias mais marcantes de sua trajetória. A escola levará para a Marquês de Sapucaí uma releitura da vida de Xica da Silva, personagem que já rendeu à agremiação um título histórico.

O desfile será construído a partir de documentos inéditos, entre eles o testamento de Francisca da Silva. A proposta é apresentar a mulher por trás do mito e abordar questões como negritude, ancestralidade, resistência e protagonismo feminino. "Com a descoberta do testamento de Francisca da Silva, vamos conhecer a mulher por trás do mito construído. É o Salgueiro se reencontrando com suas grandes narrativas, colocando em destaque a negritude, a ancestralidade e a resistência cultural", afirmou o carnavalesco Jorge Silveira.

O enredo também fará uma espécie de reencontro com 1963, quando o Salgueiro levou Xica da Silva para a Avenida e conquistou o título do Carnaval daquele ano com um desfile que entrou para a história da escola. Em 2027, o Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval na Marquês de Sapucaí.

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Tati mora em Miami com o marido, o empresário russo Roman Shakal, onde o casal é sócio da Imperium Luxury, agência de aluguel de carros exclusivos. Os dois já receberam muitas celebridades que procuram serviço personalizado e atendimento de alto padrão. Anitta, Luan Santana, Rodrigo Faro, Nicole Bahls, Karoline Lima, Léo Moura, o ex-jogador Roberto Carlos, Tainá Militão são alguns dos VIPs, que passaram por lá. Na Copa do Mundo de 2026, quando Tati lançou sua coleção de moda praia com o renomado estilista Amir Slama, ela foi anfitriã do casal amigo, Roberto Justus e Ana Paula Siebert, com quem dividiu as experiências mais exclusivas nos estádios americanos durante os jogos da seleção.