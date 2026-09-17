Minuano inicia obras no frigorífico de Lajeado

A Companhia Minuano de Alimentos deu início às obras de modernização e automação do Frigorífico Lajeado, unidade avícola localizada no Rio Grande do Sul. O projeto, orçado em R$ 74 milhões, contempla a atualização tecnológica da planta e deve elevar em cerca de 15% a capacidade produtiva da unidade. A iniciativa integra o planejamento estratégico da companhia, que teve início em 2025, tendo a Minuano completado 80 anos de atuação no setor de alimentos em 2026. A conclusão das obras está prevista para 2027.

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De acordo com Joacir Salvi, gerente do Frigorífico Lajeado, a decisão integra um ciclo de planejamento estratégico voltado ao fortalecimento da estrutura industrial da companhia. Segundo o gestor, o aporte de R$ 74 milhões “reforça a confiança da empresa no potencial da unidade, na força da cadeia produtiva regional e na evolução do setor de alimentos”. Ele acrescenta que a modernização prepara a unidade para um novo momento de crescimento, com processos mais seguros, tecnológicos e competitivos.

O movimento acompanha o desempenho do setor avícola brasileiro, que voltou a registrar recordes em 2025. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o país produziu 15,320 milhões de toneladas de carne de frango no último ano. As exportações devem crescer até 0,5%, projetando até 5,320 milhões de toneladas exportadas em 2025 (contra 5,295 milhões em 2024) e até 5,500 milhões em 2026. O cenário de expansão da demanda interna e externa está entre os fatores que motivam companhias do setor a investir em modernização industrial.

Automação melhora eficiência e condições de trabalho

Segundo Salvi, a automação de etapas produtivas e a atualização do parque fabril devem trazer ganhos de produtividade, padronização e melhor controle operacional ao longo da cadeia produtiva. “Há ainda o impacto positivo nas condições de trabalho: com processos mais automatizados, a unidade melhora a organização do fluxo produtivo e contribui para uma rotina mais segura para os colaboradores”, destaca o gestor.

O gerente afirma que a adoção de novas tecnologias é um dos pilares do projeto e tem papel relevante na segurança e na saúde dos colaboradores, pois reduz a exposição a atividades de maior esforço físico ou repetição. Ao mesmo tempo, segundo ele, a automação permite que a operação ganhe eficiência, previsibilidade e uniformidade nos processos produtivos.

Execução multidisciplinar preserva rotina da unidade

Salvi explica que um projeto dessa dimensão exige planejamento detalhado e integração entre diferentes áreas. Por isso, a modernização do Frigorífico Lajeado está sendo conduzida de forma multidisciplinar, com participação de equipes de engenharia, produção, segurança do trabalho e parceiros técnicos especializados.

“Um dos principais cuidados é garantir que cada etapa avance dentro do cronograma definido, preservando a continuidade da operação atual e reduzindo interferências no dia a dia da unidade. A ampliação ocupará uma nova área ao lado da planta já existente, o que deve permitir uma execução mais organizada e com menor impacto sobre a estrutura em funcionamento”, informa.

Investimento também amplia valor para acionistas da Minupar

Para o gerente do Frigorífico Lajeado, o crescimento da capacidade produtiva contribui para a geração de valor aos acionistas da Minupar Participações, holding controladora da Minuano. Segundo o gestor, “esse movimento também contribui para a geração de valor para os acionistas da Minupar, holding controladora da Minuano, ao fortalecer a capacidade produtiva, a eficiência e as perspectivas de crescimento sustentável do negócio”. Ele avalia que investimentos dessa natureza reforçam a confiança na companhia e em suas marcas, além de ampliar o potencial de geração de resultados no longo prazo.

Olhando para os próximos anos, Salvi assinala que o investimento posiciona o Frigorífico Lajeado como uma unidade ainda mais estratégica para a Companhia Minuano de Alimentos, ampliando a capacidade industrial e preparando a operação para um novo ciclo de crescimento sustentável.

Ele lembra que a Minuano tem trajetória consolidada no setor de alimentos, com participação histórica na fundação da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos, entidade que deu origem à atual ABPA. Para a Minupar, segundo o gestor, o avanço representa também o fortalecimento de um ativo estratégico e da capacidade de gerar resultados no longo prazo.

“A modernização do Frigorífico Lajeado tem como um dos objetivos sustentar a competitividade da unidade e da Companhia Minuano de Alimentos no mercado nacional e internacional de proteína animal, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento econômico da região onde a planta está instalada”, conclui o executivo.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.minupar.com.br/