Mês da Dermatite Atópica: os impactos da doença na pele

A coceira constante, a pele ressecada e as lesões aparentes são alguns dos sinais mais conhecidos da Dermatite Atópica, condição que é tema de conscientização neste mês de setembro. No entanto, os efeitos da doença vão muito além da pele. Por ser uma condição inflamatória, ela pode interferir no sono, no desempenho escolar e profissional, nas relações sociais e até na saúde emocional, tornando o tratamento e os cuidados diários essenciais para manter o bem-estar.

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Para a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a Dermatite Atópica é uma doença crônica, não contagiosa e de origem multifatorial, caracterizada por alterações na barreira cutânea e por um processo inflamatório que provoca coceira intensa e recorrente. Embora seja mais frequente na infância, a condição também pode persistir ou surgir na vida adulta, exigindo acompanhamento dermatológico e uma rotina adequada de cuidados com a pele.

Segundo a dermatologista Edriane Araújo (CRM-PB 5039/RQE 2805), seus sintomas não afetam apenas a pele. “Quando a doença não está controlada, o paciente pode ter prejuízos importantes no sono, na concentração, no convívio social e até na autoestima. Por isso, é fundamental olhar para a condição de forma integral, entendendo que controlar as crises significa também melhorar a qualidade de vida”, completa.

Coceira que interfere no dia a dia

A coceira intensa é um dos sintomas mais característicos da doença, que desencadeia um ciclo difícil de interromper: quanto mais o paciente coça, maior é a inflamação da pele, favorecendo novas crises. "Muitas pessoas acreditam que a coceira é apenas um incômodo, mas ela pode ser incapacitante. Em casos mais intensos, interfere nas atividades diárias, no rendimento no trabalho ou na escola e até nas tarefas mais simples da rotina", comenta a médica.

Sono prejudicado e cansaço constante

De acordo com a médica, as crises costumam piorar durante a noite, dificultando o descanso e comprometendo a disposição no dia seguinte. Dormir mal de forma recorrente afeta o bem-estar físico e emocional. Estudantes podem apresentar queda no desempenho escolar, enquanto adultos sentem uma redução na produtividade e maior irritabilidade.

Impacto emocional e autoestima

As lesões visíveis e o desconforto constante podem gerar vergonha, insegurança e isolamento social, especialmente nos períodos de crise. "A saúde mental também merece atenção. Muitos pacientes evitam situações sociais por causa da aparência da pele ou do medo de julgamentos. O acolhimento e o tratamento adequado fazem toda a diferença nesse processo", destaca.

A importância da rotina de cuidados

Além do tratamento indicado pelo dermatologista, manter a pele hidratada e evitar fatores que desencadeiam crises faz parte do controle da doença. "A hidratação diária ajuda a fortalecer a barreira cutânea, reduz a perda de água da pele e contribui para diminuir a frequência das crises. É um cuidado que deve ser mantido mesmo quando a pele parece estar controlada", orienta a especialista.

Embora ainda não tenha cura, a Dermatite Atópica pode ser controlada com acompanhamento médico e uma rotina consistente de cuidados. O diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento e a hidratação adequada da pele ajudam a reduzir as crises e aliviar os sintomas, contribuindo para mais conforto no dia a dia.

Abaixo, seguem alguns produtos desenvolvidos para atender às necessidades específicas de peles com tendência atópica, com ingredientes selecionados para ajudar a aliviar os sintomas:

Cetaphil Pro AD Restoraderm Sabonete Líquido 236ml repara a barreira cutânea e melhora a hidratação da pele desde o banho. O sabonete, de uso diário, ajuda a aliviar o desconforto da pele atópica. Além do mais, é de fácil enxágue, deixa a pele macia, suave e com uma sensação de limpeza saudável.

Cetaphil Pro AD Fast Control Espuma Hidratante 100ml age de maneira rápida no controle do prurido, sendo formulada especialmente para o uso na pele sensível e sensibilizada nos momentos de exacerbação do ressecamento, irritação e prurido. Além disso, 98% dos usuários sentiram que o produto é absorvido rapidamente pela pele.

Cetaphil Pro AD Restoraderm Creme Hidratante 226g garante que a pele com tendência a ressecamento, coceira e irritação fique mais calma após um dia de uso. Também mantém a hidratação por 48 horas após a primeira aplicação e 100% das mães perceberam que o produto acalmou a irritação do seu filho.

Cetaphil Pro AD Restoraderm Loção Hidratante 236ml possui ação anticoceira, melhora os níveis de umidade a partir de uma hora e mantém a pele hidratada por 48 horas. Conta com a tecnologia AD-Resyl, que contribui para a manutenção do microbioma.

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Vale lembrar que, antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a pele.