TOURISE anuncia a Cúpula de 2027 com o tema “Alianças que Movem o Mundo”

Com o apoio de Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro e primeiro-ministro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, o ministro do Turismo e presidente da TOURISE, Ahmed Al-Khateeb, anunciou hoje a Cúpula TOURISE 2027, que será realizada em Riad, de 23 a 25 de março de 2027. Dando continuidade à primeira Cúpula TOURISE, realizada em novembro de 2025, e após um ano de colaboração, a edição de 2027 terá como tema “Alianças que Movem o Mundo”. Durante três dias, os líderes discutirão as parcerias, os investimentos e as ações necessárias para impulsionar a agenda global do turismo pelos próximos 50 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916726396/pt/

A Cúpula reunirá líderes dos setores público e privado das áreas de turismo, tecnologia, investimento, sustentabilidade, cultura, mobilidade e governo para discutir as oportunidades e os desafios mais urgentes do setor, além de ajudar a moldar a próxima era do turismo global. Durante a Cúpula inaugural, a TOURISE anunciou um investimento de US$ 113 bilhões em portfólios que abrangem hotéis, destinos integrados, bem-estar, varejo, desenvolvimento de talentos e plataformas baseadas em inteligência artificial. Tal anúncio demonstrou o potencial da colaboração entre os setores público e privado para transformar ambições em investimentos e ações concretas.

Também foram anunciados os primeiros palestrantes confirmados para o evento de 2027, incluindo líderes de empresas como Marriott, Wego, Switzerland Tourism e Technogym, entre muitas outras. Juntos, eles representam empresas que moldam a forma como as pessoas viajam, se conectam, investem e vivenciam o mundo.

A TOURISE 2027 conta ainda com o apoio de uma lista crescente de parceiros e patrocinadores, entre eles STC, Dar Al Arkan, The Avenues, Qiddiya City, a Autoridade de Desenvolvimento de Aseer, a Saudia, a Jeddah Central, a Taiba, o Fundo de Desenvolvimento do Turismo, a Red Sea Global, a Almosafer e o Snapchat. Isso reflete o papel da plataforma de conectar os setores público e privado em toda a cadeia de valor do turismo.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita e presidente da TOURISE, afirmou:

“O futuro do turismo não será moldado por um único destino, empresa ou instituição, mas pela força das alianças construídas entre os setores público e privado. A Arábia Saudita testemunhou, de perto, o que é possível quando a ambição, o investimento e a parceria avançam juntos. Por meio da TOURISE, estamos levando essa experiência para o cenário global, conectando líderes de diferentes setores e mercados para transformar uma ambição compartilhada em ação. Em março, convidamos o mundo inteiro para vir a Riad e construir as alianças que moldarão os próximos 50 anos do turismo.”

Gloria Guevara, presidente e CEO do World Travel and Tourism Council, e integrante do painel no anúncio de hoje, acrescentou:

“O próximo capítulo do turismo será definido por uma colaboração em uma escala que nunca vimos antes. ‘Alianças que Movem o Mundo’ representa a oportunidade que temos diante de nós: conectar setores, capital e ideias de maneiras que gerem avanços significativos para destinos, empresas e comunidades. A TOURISE cria um espaço para que líderes vão além das discussões e trabalhem juntos em soluções práticas para o futuro das viagens.”

A TOURISE conta com o apoio de um conselho de administração presidido por sua excelência e composto por especialistas globais das áreas de agências de viagem on-line, operadoras de turismo, hotelaria, órgãos de turismo globais, entretenimento e mídia.

Os interessados em participar da Cúpula Tourise 2027 devem solicitar um convite para integrar a crescente comunidade global que ajuda a moldar o futuro do turismo.

Solicite um convite aqui.

Para receber as atualizações mais recentes sobre palestrantes, pesquisas, oportunidades de parceria e anúncios da Cúpula, acesse TOURISE.com.?

Sobre a TOURISE ?

A TOURISE é a principal plataforma global para redefinir e moldar o futuro do turismo. Criada pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a TOURISE foi lançada em 2025. Sua cúpula inaugural ocorreu de 11 a 13 de novembro, em Riad.

Uma plataforma global permanente, a TOURISE reúne líderes dos setores governamental, empresarial, de investimentos, turismo e tecnologia para transformar ideias ousadas em ação, viabilizar investimentos e ajudar a construir um setor de turismo sustentável, equitativo e voltado para o futuro. É aqui que os próximos 50 anos do turismo são moldados.

Saiba mais sobre a TOURISE em TOURISE.com?

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260916726396/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para informações adicionais, entre em contato com: media@TOURISE.com