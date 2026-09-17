Descarte Consciente Abrafiltros recicla 57 milhões de filtros

A Associação Brasileira das Empresas de Filtros Automotivos (ABRAFILTROS) divulgou que o programa Descarte Consciente, iniciado em 2012, já reciclou 57?milhões de filtros de óleo lubrificante usados. O programa opera nos estados de São?Paulo, Paraná, Espírito?Santo e Mato?Grosso do?Sul, atendendo a legislações ambientais estaduais e federais que exigem a destinação adequada de resíduos perigosos.

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Segundo João Moura, presidente executivo da ABRAFILTROS, o programa foi desenvolvido para cumprir normas ambientais rigorosas e atender às demandas de critérios ESG no mercado. “Esses fatores trouxeram o Descarte Consciente Abrafiltros, programa que devido à excelência dos resultados tornou-se uma referência em logística reversa e acabou consolidando o setor de filtração como um agente ativo na gestão sustentável de resíduos perigosos no país”, afirma Moura.

A transparência do processo é assegurada por um Agente Verificador de Resultados (AVR), entidade independente que audita a coleta, o transporte e a reciclagem dos filtros. O AVR atesta a quantidade de resíduos processados e confirma que o destino final cumpre a legislação ambiental, oferecendo respaldo jurídico às empresas participantes.

O filtro usado, classificado como resíduo perigoso Classe?I pela norma ABNT NBR?10004, exige destinação específica. A omissão na destinação correta pode gerar multas de até R$?50?milhões, bloqueio de licenças ambientais e, em casos graves, responsabilização criminal.

A logística reversa do programa inclui 5.677 pontos de coleta – postos de combustível, oficinas, centros automotivos e concessionárias – distribuídos em 500 municípios. A frota, composta por 24 caminhões baú e uma caminhonete, percorre cerca de 124.180?km mensais para transportar os filtros até as unidades do Grupo Supply Service, responsável pela reciclagem. O óleo coletado (OLUC) é encaminhado para rerrefino e retorna ao mercado como óleo básico; as partes metálicas são enviadas a siderúrgicas para produção de aço; os demais resíduos são coprocessados em cimenteiras ou utilizados para geração de energia, produzindo clínquer.

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Com a ampliação das exigências de logística reversa no Brasil, a ABRAFILTROS projeta expansão do programa para novas regiões e metas de reciclagem mais ambiciosas. Moura destacou que a estrutura já consolidada e a rastreabilidade garantida permitem que o setor cumpra obrigações legais com segurança jurídica, contribuindo para a economia circular nacional.