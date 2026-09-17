Grupo Presença estreia no mercado de alavancagem patrimonial

O Grupo Presença iniciou suas atividades no segmento de consórcios com o lançamento da Presença Invest, vertical criada para comercializar e estruturar oportunidades de crédito. A operação atua em três frentes — carta contemplada, capital de giro e cartas canceladas — e tem como objetivo ampliar o acesso a diferentes estratégias de aquisição de bens e ao planejamento patrimonial.

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A iniciativa integra o plano de expansão do grupo e responde à demanda de consumidores que buscam alternativas ao crédito tradicional para a compra de imóveis, veículos e outros ativos. A estratégia da Presença Invest considera perfis variados, avaliando objetivo, prazo, capacidade financeira e a forma de utilização do crédito.

“A entrada em consórcios amplia o ecossistema do Grupo Presença e nos permite atuar em uma etapa importante da jornada financeira dos nossos clientes. Queremos construir uma operação que vá além da venda de uma cota e ajude o cliente a entender o crédito como uma ferramenta de consultoria em estratégia e planejamento patrimonial”, afirma Adão, CEO do Grupo Presença.

Entre os diferenciais da vertical está a oferta de alternativas distintas dentro do mesmo mercado. A carta contemplada atende quem busca uma cota imediata; o capital de giro é direcionado a quem possui horizonte de planejamento; e a carta cancelada visa reestruturar cartas inativas, aproveitando histórico já existente para agilizar a contemplação.

“Existe uma diferença importante entre escolher um produto e escolher uma estratégia. Nosso papel é promover uma consultoria estratégica, entendendo o objetivo do cliente e apresentando as possibilidades dentro do universo do consórcio, com clareza sobre custos, prazos, condições e utilização do crédito”, explica Eva, coordenadora da operação da Presença Invest.

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Com a nova vertical, o Grupo Presença amplia sua presença no mercado financeiro, explorando o consórcio como instrumento de acesso a crédito e planejamento patrimonial. A expectativa é desenvolver a operação ao longo dos próximos ciclos, ampliando o portfólio e a presença da marca no segmento.