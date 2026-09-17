EcoRodovias intensifica inovação para trânsito mais seguro

A Semana Nacional do Trânsito (SNT), que vai de 18 a 25 de setembro, coloca em evidência uma discussão que faz parte da rotina da EcoRodovias: como usar tecnologia, dados e educação para reduzir riscos e preservar vidas nas rodovias. Em diferentes frentes, a companhia vem ampliando o uso de inteligência artificial e equipamentos de alta definição para identificar comportamentos que representam riscos, apoiar ações preventivas e contribuir para a fiscalização, com o objetivo de promover um trânsito mais seguro.

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O uso de câmeras com inteligência artificial é uma das frentes mais avançadas da companhia. Instalados em pontos estratégicos das rodovias, os equipamentos detectam infrações graves, como uso de celular ao volante e falta de cinto de segurança por motoristas e passageiros. A medida, já regulamentada, requer a atuação das autoridades de trânsito — como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária — para validação das imagens e autuação dos motoristas infratores. A EcoRodovias fornece a infraestrutura tecnológica.

O sistema já está implementado em trechos de quatro concessionárias: Ecovias Minas Goiás, na BR-050/MG; Ecovias Cerrado, na BR-365; Ecovias Capixaba, na BR-101/ES; e Ecovias Raposo Castello, na rodovia Raposo Tavares. Os resultados já aparecem nos números. Em um único mês, as câmeras com IA da Ecovias Capixaba identificaram mais de 17 mil condutas irregulares na BR-101, no Espírito Santo. Já em São Paulo, os equipamentos instalados pela Ecovias Raposo Castello resultaram em 2,3 mil autuações aplicadas pela Polícia Rodoviária Militar no primeiro mês de operação, de 3 de agosto a 3 de setembro, uma média de 75 multas por dia. A companhia também prevê ampliar o projeto para pontos em outras concessionárias do grupo.

Os dados gerados também ajudam a orientar treinamentos, campanhas educativas e ações de conscientização. “A?inovação só cumpre seu papel quando se transforma em prevenção prática, seja no apoio às equipes de operação, no diálogo com os usuários ou no fornecimento de informações para que autoridades possam atuar de forma mais eficiente”, afirma Felipe Martimiano, gerente de Desenvolvimento Operacional da EcoRodovias.?

Outro projeto da empresa é o sistema de videotelemetria com IA, implantado nos veículos da frota, incluindo guinchos, ambulâncias, viaturas de inspeção, veículos administrativos e motos operacionais. A tecnologia usa sensores e câmeras para acompanhar, em tempo real, sinais de fadiga, distração e direção insegura, conseguindo identificar situações como bocejos, olhos fechados, uso de celular ao volante, excesso de velocidade, freadas bruscas, distância insegura, fumar ou comer dirigindo, entre outros comportamentos de risco. Quando detecta uma situação crítica, emite alertas sonoros imediatos para o condutor, ajudando a corrigir o comportamento antes que ele evolua para um acidente.

“A tecnologia amplia a nossa capacidade de enxergar riscos antes que eles se transformem em acidentes. Quando conseguimos identificar sinais de fadiga, distração, excesso de velocidade ou uso de celular, temos mais condições de agir de forma preventiva, orientar condutores e proteger vidas”, comenta Felipe Martimiano.

Ações nas concessionárias durante a Semana Nacional do Trânsito

Durante a Semana Nacional do Trânsito, as concessionárias da EcoRodovias realizam ações educativas voltadas a diferentes públicos: motoristas, motociclistas, caminhoneiros, pedestres, ciclistas e estudantes. A programação inclui abordagens em rodovias, praças de pedágio, bases operacionais, Pontos de Parada e Descanso, escolas, universidades, shoppings e espaços públicos. As iniciativas são reunidas dentro do Vá Seguro, programa de segurança viária da companhia.

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Durante o período, serão realizadas orientações sobre circulação segura, direção defensiva, uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade, atenção aos pedestres e ciclistas, além de atividades voltadas a motociclistas, caminhoneiros e usuários em geral. Também estão previstas ativações com simuladores, distribuição de materiais educativos, adesivos refletivos, coletes, antenas corta-pipa, kits de ferramentas e ações de conscientização em parceria com órgãos públicos, empresas e instituições locais.